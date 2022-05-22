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Posted 22 мая 2022, 17:02

Published 22 мая 2022, 17:02

Modified 1 октября, 14:21

Updated 1 октября, 14:21

Москва-Ростов стал самым популярным автобусным маршрутом на лето-2022

22 мая 2022, 17:02
Жители России чаще всего предпочитают брать билеты на автобус из Москвы до Ростова, говорится в исследовании Туту.ру.

В мае и на лето текущего года доля оформленных билетов по направлению из российской столицы в Ростов составила 2,1%.

На втором месте в данном рейтинге оказалось направление из Москвы в Переславль-Залесский, на третьем - из Москвы в Воронеж.

Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на заместителя гендиректора сервиса Сергея Николаева, в связи с запретом на полеты спрос на автобусные междугородние перевозки будет возрастать. Рост спроса также связан с подорожанием билетов на поезда.

Ранее в правительстве России выделили дополнительные средства для поддержки аэропортов, которые вынуждены простаивать из-за запрета полетов. Стоит отметить, что ростовский аэропорт Платов, согласно последним данным, не будет принимать самолеты до 25 мая.

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