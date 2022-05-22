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Posted 22 мая 2022, 16:19

Published 22 мая 2022, 16:19

Modified 1 октября, 14:38

Updated 1 октября, 14:38

Сапер из ДНР рассказал, как при отступлении бойцы «Азова»* сжигали дома с людьми

22 мая 2022, 16:19
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Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Бойцы запрещенного в России нацбатальона «Азов»* при отступлении к предприятию «Азовсталь» сжигали и подрывали жилые здания, где в это время якобы находились люди, сообщил заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным "Крот" РИА Новости.

Как отметил "Крот", есть свидетели того, что творили боевики нацбатальона. Они занимались поджогом зданий с мирными гражданами для того, чтобы ликвидировать возможные позиции сил республики.

Он также добавил, что возвращающиеся сейчас в свои дома жильцы находят там страшные находки.

Ранее с «Азовстали» вышел и сдался в плен командир нацбатальона Денис Прокопенко более известный под псевдонимом Редис. Его вывозили на бронеавтомобиле из-за опасения, что мариупольцы могут учинить над ним самосуд.

* — организация включена в список экстремистских. Ее деятельность запрещена на территории России.

#Политика#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости
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