Сапер из ДНР рассказал, как при отступлении бойцы «Азова»* сжигали дома с людьми

Бойцы запрещенного в России нацбатальона «Азов»* при отступлении к предприятию «Азовсталь» сжигали и подрывали жилые здания, где в это время якобы находились люди, сообщил заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным "Крот" РИА Новости.

Как отметил "Крот", есть свидетели того, что творили боевики нацбатальона. Они занимались поджогом зданий с мирными гражданами для того, чтобы ликвидировать возможные позиции сил республики. Он также добавил, что возвращающиеся сейчас в свои дома жильцы находят там страшные находки. Ранее с «Азовстали» вышел и сдался в плен командир нацбатальона Денис Прокопенко более известный под псевдонимом Редис. Его вывозили на бронеавтомобиле из-за опасения, что мариупольцы могут учинить над ним самосуд. * — организация включена в список экстремистских. Ее деятельность запрещена на территории России.