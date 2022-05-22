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Posted 22 мая 2022, 12:44

Published 22 мая 2022, 12:44

Modified 1 октября, 13:05

Updated 1 октября, 13:05

Восемь электричек на маршруте «Ростов-Таганрог» отменят с 24 мая по 2 июня

Восемь электричек на маршруте «Ростов-Таганрог» отменят с 24 мая по 2 июня

22 мая 2022, 12:44
Фото: 1MI
Движение восьми пригородных поездов, которые следуют из Ростова в Таганрог и в обратном направлении, отменят более чем на неделю, сообщили в пресс-службе СКППК.

Так, начиная со вторника, 24 мая, из донской столицы не будет ходить электричка, которая отправляется со станции Ростов в 05.05. Она должна прибыть в Таганрог в 07.03. Это же касается пригородных поездов, которые отправляются из Ростова в 12.20, 16.37 и в 19.53.

Кроме того, будут отменены электрички, которые отправляются из Таганрога в 07.05, 08.13, 10.05, 20.59. Движение перечисленных выше электричек будет восстановлено с 3 июня. Также в сообщении говорится, что в указанный период частично будет восстановлено движение электричек, следующих из Ростова в Хапры.

Ранее стало известно, что по направлению из донской столицы в Таганрог с 1 июля будут ходить две дополнительные электрички. Курсировать по маршруту они будут в вечернее время.

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