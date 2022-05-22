Восемь электричек на маршруте «Ростов-Таганрог» отменят с 24 мая по 2 июня

Так, начиная со вторника, 24 мая, из донской столицы не будет ходить электричка, которая отправляется со станции Ростов в 05.05. Она должна прибыть в Таганрог в 07.03. Это же касается пригородных поездов, которые отправляются из Ростова в 12.20, 16.37 и в 19.53.