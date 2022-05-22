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«Зачем беречь историческое наследие?»: ростовчане высказались о сносе дома на Семашко

22 мая 12:42
Фото: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону
Жители Ростова обсуждают сообщение о начале демонтажа старинного дома по переулку Семашко, 30, об этом они пишут в популярном паблике города.

«Зачем беречь историческое наследие?» - задается вопросом ростовчанин.

Некоторые жители донской столицы считают, что реконструкция подобных зданий - это дело весьма хлопотное, поэтому их проще снести. Однако не все жители города согласны, что такое «наследие» нужно беречь.

«Это не историческое наследие. Это исторический хлам. Если вам нравится ходить по центру и видеть одни развалины,то другим это не нравится», - написал молодой человек.

В ответ ему возразили, что он не эксперт, поэтому не может определить является ли это здание историческим.

Напомним, на месте снесенного здания на Семашко, 30 хотят возвести музей имени разведчика Геворка Вартаняна.

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