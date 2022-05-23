Депутат Буцкая высказалась об идее предоставления отцам оплачиваемого отпуска

Она за постоянное присутствие отца рядом с женщиной при рождении ребенка и стояла у истоков создания открытых роддомов с партнерскими родами в присутствии отца будущего ребенка. Где детей, для рождения которых пришлось применять кесарево сечение, кладут к папе на грудь, чтобы они чувствовали его тепло и запах, а в нем, в свою очередь, зарождались родительские чувства.