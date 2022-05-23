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Posted 23 мая 2022,, 13:15

Published 23 мая 2022,, 13:15

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Депутат Буцкая высказалась об идее предоставления отцам оплачиваемого отпуска

23 мая 2022, 13:15
По словам заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, нужно обосновать необходимость предоставления отцам оплачиваемого отпуска.

Как сообщает NEWS.ru, статья 128 Трудового кодекса РФ позволяет работнику, у которого родился ребенок, уйти в неоплачиваемый пятидневный отпуск.

Она за постоянное присутствие отца рядом с женщиной при рождении ребенка и стояла у истоков создания открытых роддомов с партнерскими родами в присутствии отца будущего ребенка. Где детей, для рождения которых пришлось применять кесарево сечение, кладут к папе на грудь, чтобы они чувствовали его тепло и запах, а в нем, в свою очередь, зарождались родительские чувства.

Но, прежде чем предоставлять оплачиваемый отпуск отцам, нужно определиться с основаниями. И почему именно на этот срок? В ряде стран он составляет до двух недель. Чтобы были «дополнительные руки», которые так нужны, когда родился ребенок, и возникает много новых хлопот.

В случае экстренной ситуации у человека есть возможность официально не выходить на работу, а при оплачиваемом отпуск его будут брать просто так.

#Общество#Новости
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