Депутат Буцкая высказалась об идее предоставления отцам оплачиваемого отпуска

Posted 23 мая 2022,, 13:15
Published 23 мая 2022,, 13:15
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, статья 128 Трудового кодекса РФ позволяет работнику, у которого родился ребенок, уйти в неоплачиваемый пятидневный отпуск.
Она за постоянное присутствие отца рядом с женщиной при рождении ребенка и стояла у истоков создания открытых роддомов с партнерскими родами в присутствии отца будущего ребенка. Где детей, для рождения которых пришлось применять кесарево сечение, кладут к папе на грудь, чтобы они чувствовали его тепло и запах, а в нем, в свою очередь, зарождались родительские чувства.
Но, прежде чем предоставлять оплачиваемый отпуск отцам, нужно определиться с основаниями. И почему именно на этот срок? В ряде стран он составляет до двух недель. Чтобы были «дополнительные руки», которые так нужны, когда родился ребенок, и возникает много новых хлопот.
В случае экстренной ситуации у человека есть возможность официально не выходить на работу, а при оплачиваемом отпуск его будут брать просто так.