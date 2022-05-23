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Posted 23 мая 2022, 05:37

Published 23 мая 2022, 05:37

Modified 1 октября, 15:15

Updated 1 октября, 15:15

Как из-за урагана частично разрушило и затопило Ростовскую область

23 мая 2022, 05:37
В Ростовской области из-за подъема уровня воды в реке Дон затопило сразу 11 хуторов, а ветер повалил десятки деревьев. Какие разрушения принесла непогода региону, в материале RostovGazeta.

Затопления населенных пунктов

На выходных усилился ветер до 25 метров в секунду, из-за чего резко поднялся уровень воды в реке Дон до неблагоприятных отметок. Из-за этого начало топить территории в Азовском районе.

Вода зашла на 146 придворовых территорий в 11 хуторах. Пострадали такие населенные пункты как Усть-Койсуг, Лагутник, Рогожкин, Обуховка.

Известно, жилые дома подтоплены не были и жалоб от местных жителей не поступало. К ликвидации последствий привлекли 161 специалиста, которые задействовали 55 единиц техники.

Помощь потребовалась и сотрудникам Елизаветинской участковой больницы, которые не могли попасть на работу. Ситуацию с подтоплениями прокуратура взяла под контроль.

Затопление порта

Стихия не обошла стороной и Таганрог, где из-за повышения уровня воды в заливе затопило порт. Из-за непогоды часть кораблей не смогла пришвартоваться.

Об этом рассказали местные жители. О пострадавших информации не поступало.

Падение деревьев

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что из-за сильного ветра в городе упали 50 деревьев, в том числе на тротуары. К уборке территорий подключили работников коммунальных служб.

К вечеру воскресенья удалось убрать 90% поваленных деревьев и упавших веток. Вместе с этим провели очистку ливневых решеток.

Местных жителей просили не оставлять машины под деревьями и возле рекламных щитов. Одно из растений рухнуло на автомобиль в Таганроге и сильно его помяло. Это произошло на стоянке возле больницы скорой медицинской помощи.

Прогноз погоды

Начало рабочей недели будет дождливым, но теплым. В понедельник и вторник температура составит 18 градусов, в среду - 21 градус. Порывы ветра не должны превысить четырех метров в секунду.

С четверга начнется облачная погода, а к выходным потеплеет до 25 градусов.

#Общество#Новости
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