Власти в Ростове опровергли заявления о севшей на кислоту пассажирке в автобусе

Posted 23 мая 2022, 09:14
Published 23 мая 2022, 09:14
Modified 1 октября, 14:53
Updated 1 октября, 14:53
Ранее ростовчанка в соцсетях написала, что в автобусе № 34А якобы села на облитое кислотой сиденье. По ее словам, из-за полученных ожогов второй степени у нее разъело кожу.
«Пострадала еще одна девочка. Всегда смотрите на сиденье, чтобы оно было сухим», — предупредила остальных ростовчанка.
Но в мэрии эти заявления опровергли. Перевозчик также заявил, что это является ложью.
«В рамках проверки просмотрели записи с камер в салоне транспорта. Все пассажиры ехали спокойно, никакой паники и обращений не было», — прокомментировали в мэрии.
Отмечается, что сейчас автобус находится на линии.
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