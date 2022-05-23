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Posted 23 мая 2022, 09:14

Published 23 мая 2022, 09:14

Modified 1 октября, 14:53

Updated 1 октября, 14:53

Власти в Ростове опровергли заявления о севшей на кислоту пассажирке в автобусе

23 мая 2022, 09:14
В Ростове-на-Дону не подтверждается информация о пассажирке автобуса, которая якобы села на пропитанное кислотой сиденье, сообщили RostovGazeta в мэрии.

Ранее ростовчанка в соцсетях написала, что в автобусе № 34А якобы села на облитое кислотой сиденье. По ее словам, из-за полученных ожогов второй степени у нее разъело кожу.

«Пострадала еще одна девочка. Всегда смотрите на сиденье, чтобы оно было сухим», — предупредила остальных ростовчанка.

Но в мэрии эти заявления опровергли. Перевозчик также заявил, что это является ложью.

«В рамках проверки просмотрели записи с камер в салоне транспорта. Все пассажиры ехали спокойно, никакой паники и обращений не было», — прокомментировали в мэрии.

Отмечается, что сейчас автобус находится на линии.

Ранее в Ростовской области осудили женщину, которая облила кислотой соперницу.

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