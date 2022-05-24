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ФСБ в Ростовской области задержала жителя Мариуполя за подготовку терактов в школах

24 мая 11:20
Фото: скриншот видео ЦОС ФСБ РФ
В Ростовской области задержали мужчину, который намеревался устроить теракты в школах, сообщает ТАСС.

По данным издания, молодого человека завербовала Служба безопасности Украины. По заданию СБУ, он готовил теракты в образовательных учреждениях.

«Это касалось школ не только в Ростовской области, но и в других регионах. Подозреваемый вербовал людей в запрещенный в России нацбатальон „Азов“, этим он занимался через Интернет», — говорится публикации.

Издание со ссылкой 28-летнего задержанного пишет, что ему удалось завербовать 800 человек. Он уточнил, что задачей было найти школьников, которые согласятся совершить теракты.

Ранее Ростов-на-Дону накрыла волна ложных тревог и фейков о террористах. Известно, что большинство недостоверной информации появляется в школьных чатах.

При этом часто проводятся эвакуации зданий из-за угроз о минировании.

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