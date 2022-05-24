ФСБ в Ростовской области задержала жителя Мариуполя за подготовку терактов в школах

По данным издания, молодого человека завербовала Служба безопасности Украины. По заданию СБУ, он готовил теракты в образовательных учреждениях.
«Это касалось школ не только в Ростовской области, но и в других регионах. Подозреваемый вербовал людей в запрещенный в России нацбатальон „Азов“, этим он занимался через Интернет», — говорится публикации.
Издание со ссылкой 28-летнего задержанного пишет, что ему удалось завербовать 800 человек. Он уточнил, что задачей было найти школьников, которые согласятся совершить теракты.
Ранее Ростов-на-Дону накрыла волна ложных тревог и фейков о террористах. Известно, что большинство недостоверной информации появляется в школьных чатах.
При этом часто проводятся эвакуации зданий из-за угроз о минировании.