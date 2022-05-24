На Донбасс прекращены поставки медицинских препаратов

По информации IZ, имеются в виду лекарственные препараты для диабетиков, больных СПИДом и туберкулезом. В связи с этим медики предполагают возникновение дефицита данных лекарств. Между тем такой препарат как инсулин жизненно необходим больным гражданам.
Главврачи ДНР и ЛНР проинформировали о гуманитарной угрозе министерства здравоохранения республик.
Представители Красного Креста рассказали, что ведут переговоры с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Ранее она обращалась в организацию по поводу поставок медикаментов на Донбасс, на что последовала реакция с задержкой.