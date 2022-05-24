rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Донбасс прекращены поставки медицинских препаратов

24 мая 16:06
Фото: pxhere.com
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный комитет Красного Креста остановили передачу ЛНР и ДНР жизненно важных препаратов. Это стало известно после сообщений представителей данных организаций.

По информации IZ, имеются в виду лекарственные препараты для диабетиков, больных СПИДом и туберкулезом. В связи с этим медики предполагают возникновение дефицита данных лекарств. Между тем такой препарат как инсулин жизненно необходим больным гражданам.

Главврачи ДНР и ЛНР проинформировали о гуманитарной угрозе министерства здравоохранения республик.

Представители Красного Креста рассказали, что ведут переговоры с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Ранее она обращалась в организацию по поводу поставок медикаментов на Донбасс, на что последовала реакция с задержкой.

#Новости#В мире
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00