rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Ни холодно, ни жарко»: климатолог рассказал, каким будет лето на Дону

24 мая 06:36
Фото: Pexels
Температура воздуха в летние месяцы в Ростовской области будет в пределах нормы, пишет «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на кандидата географических наук климатолога Александра Иошпа.

Климатолог пояснил, что в мае средние температуры были всего на несколько градусов ниже нормы. Однако это никак не отразится на том, каким будет лето.

Так, средняя температура в июне будет составлять +21,6 градуса. В июле будет она достигнет +24 градусов, а в августе - +22 градусов.

Кроме того, ученый сообщил, что максимально столбики термометров в регионе будут подниматься до +36 градусов. Лето, по его словам, начнется уже в середине этой недели. К выходным воздух прогреется до +30 градусов.

Напомним, 24 мая днем температура воздуха в донской столице поднимется до +20 градусов. Однако синоптики прогнозируют дождь. Вероятность осадков составляет 60%

Материалы по теме
Дождливая и ветреная погода накроет Ростовскую область в субботу
#Новости#Анна Смирнова#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00