«Ни холодно, ни жарко»: климатолог рассказал, каким будет лето на Дону

Климатолог пояснил, что в мае средние температуры были всего на несколько градусов ниже нормы. Однако это никак не отразится на том, каким будет лето.
Так, средняя температура в июне будет составлять +21,6 градуса. В июле будет она достигнет +24 градусов, а в августе - +22 градусов.
Кроме того, ученый сообщил, что максимально столбики термометров в регионе будут подниматься до +36 градусов. Лето, по его словам, начнется уже в середине этой недели. К выходным воздух прогреется до +30 градусов.
Напомним, 24 мая днем температура воздуха в донской столице поднимется до +20 градусов. Однако синоптики прогнозируют дождь. Вероятность осадков составляет 60%