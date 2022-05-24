Прокат лодок и площадки для собачников хотят запустить на берегу Темерника в Ростове

В документах к конкурсу говорится, что проектом предусмотрено благоустройство четырех участков. На них должна быть создана комфортная безопасная среда. Элементы благоустройства должны включать в себя: пешеходную аллею на всем протяжении, велодорожку, зону тихого отдыха, «ботанический сад», четыре детские площадки, зоны для выгула животных, а также зону проката лодок и зону Wi-Fi.