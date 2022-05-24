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Прокат лодок и площадки для собачников хотят запустить на берегу Темерника в Ростове

24 мая 12:42
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростове-на-Дону на берегу Темерника планируют обустроить зоны для выгула домашних животных, зону Wi-Fi, а также прокат лодок, говорится в документах, размещенных на портале госзакупок.

МКУ «УЖКХ» Октябрьского района в конце апреля разместило данный контракт, стоимость которого оценивается в 18,5 миллиона рублей.

В документах к конкурсу говорится, что проектом предусмотрено благоустройство четырех участков. На них должна быть создана комфортная безопасная среда. Элементы благоустройства должны включать в себя: пешеходную аллею на всем протяжении, велодорожку, зону тихого отдыха, «ботанический сад», четыре детские площадки, зоны для выгула животных, а также зону проката лодок и зону Wi-Fi.

Поставщик должен был быть определен 23 мая, однако проведение конкурса было приостановлено.

Фото: Правительство Ростовской области

На сайте приводится переписка с предполагаемым исполнителем работ, который просит уточнить некоторые пункты контракта. А в причине отмены контракта значится, что он был приостановлен по жалобе.

Ранее в Ростове перенесли открытие парка «Первая миля» на 9 сентября в связи с низким качеством работ по благоустройству парка. На эти цели было выделено свыше 83 миллионов рублей.

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