Прокат лодок и площадки для собачников хотят запустить на берегу Темерника в Ростове

МКУ «УЖКХ» Октябрьского района в конце апреля разместило данный контракт, стоимость которого оценивается в 18,5 миллиона рублей.
В документах к конкурсу говорится, что проектом предусмотрено благоустройство четырех участков. На них должна быть создана комфортная безопасная среда. Элементы благоустройства должны включать в себя: пешеходную аллею на всем протяжении, велодорожку, зону тихого отдыха, «ботанический сад», четыре детские площадки, зоны для выгула животных, а также зону проката лодок и зону Wi-Fi.
Поставщик должен был быть определен 23 мая, однако проведение конкурса было приостановлено.
На сайте приводится переписка с предполагаемым исполнителем работ, который просит уточнить некоторые пункты контракта. А в причине отмены контракта значится, что он был приостановлен по жалобе.
Ранее в Ростове перенесли открытие парка «Первая миля» на 9 сентября в связи с низким качеством работ по благоустройству парка. На эти цели было выделено свыше 83 миллионов рублей.