ВСУ готовят провокацию с подрывом завода с химикатами в 100 км от Ростовской области

Posted 24 мая 2022, 09:09
Published 24 мая 2022, 09:09
Modified 18 сентября 2022, 15:13
Updated 18 сентября 2022, 15:13
Представители Вооруженных сил Украины произвели минирование емкостей, в которых находятся опасные химические вещества. Они расположили свою технику на территории предприятия.
Кроме того, на подвальных помещениях завода они держат мирных граждан и рабочих предприятия.
Производя обстрел по российским позициям с территории завода нацформирования пытаются вызвать ответный огонь на себя. Это нужно им для того, что потом обвинить в техногенной катастрофе силы ЛНР и России.
Ранее ПВО РФ сбили на севере Ростовской области разведывательный беспилотник, который был направлен с территории Украины. Это произошло днем, 23 мая.