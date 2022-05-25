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Более 800 млн рублей потратят на содержание мостов в Ростовской области

25 мая 05:20
Фото: pixabay
В Ростовской области объявили конкурсы по выбору подрядчиков, которые будут заниматься содержанием мостов, говорится на сайте гозакупок.

Общая стоимость контрактов превысит 800 миллионов рублей. Так, в рамках одного из них исполнителю придется заниматься содержанием 217 мостов и путепроводов. На эти цели планируется потратить 391 миллион рублей до 2024 года включительно.

Во второй заявке прописано 238 сооружений, за их содержание готовы заплатить 428,8 миллиона рублей. Действие контракта завершится в 2024 году.

Заказчиком выступает министерство транспорта региона. Исполнители станут известны в начале июня.

Ранее стало известно, что на перелеты медиков к пациентам в Ростовской области на Ми-8 потратят 28,9 млн рублей.

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#Новости#Экономика
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