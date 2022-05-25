Более 800 млн рублей потратят на содержание мостов в Ростовской области

Общая стоимость контрактов превысит 800 миллионов рублей. Так, в рамках одного из них исполнителю придется заниматься содержанием 217 мостов и путепроводов. На эти цели планируется потратить 391 миллион рублей до 2024 года включительно.
Во второй заявке прописано 238 сооружений, за их содержание готовы заплатить 428,8 миллиона рублей. Действие контракта завершится в 2024 году.
Заказчиком выступает министерство транспорта региона. Исполнители станут известны в начале июня.
Ранее стало известно, что на перелеты медиков к пациентам в Ростовской области на Ми-8 потратят 28,9 млн рублей.