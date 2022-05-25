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Два человека пострадали в ДТП со скорой помощью на Нагибина 25 мая

25 мая 16:49
Фото: ГИБДД по РО
Возле ТРК «Горизонт» на проспекте Нагибина в Ростове-на-Дону днем в среду, 25 мая, произошла авария, в которой травмы получили двое человек, сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Мужчина, который был за рулем Hyundai Solaris, стал поворачивать на парковку торгового центра и не посмотрел, что в это время по второй полосе ехала машина скорой помощи. Последняя двигалась с включенными спецсигналами.

В результате столкновения машины скорой и Solaris были задеты еще четыре автомобиля. Медицинская помощь потребовалась 59-летней женщине и 21-летнему молодому мужчине. Они были госпитализированы.

Ранее в Таганроге на улице Своды, 7 произошло массовое ДТП, в котором пострадали мотоциклист и два пешехода. Это произошло вечером 24 мая. Водитель автомобиля Lada 2112 не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал по главной дороге. В итоге мотоциклиста снесло на обочину, где находились люди.

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#Новости#Происшествия
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