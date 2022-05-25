Два человека пострадали в ДТП со скорой помощью на Нагибина 25 мая

Мужчина, который был за рулем Hyundai Solaris, стал поворачивать на парковку торгового центра и не посмотрел, что в это время по второй полосе ехала машина скорой помощи. Последняя двигалась с включенными спецсигналами.
В результате столкновения машины скорой и Solaris были задеты еще четыре автомобиля. Медицинская помощь потребовалась 59-летней женщине и 21-летнему молодому мужчине. Они были госпитализированы.
Ранее в Таганроге на улице Своды, 7 произошло массовое ДТП, в котором пострадали мотоциклист и два пешехода. Это произошло вечером 24 мая. Водитель автомобиля Lada 2112 не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал по главной дороге. В итоге мотоциклиста снесло на обочину, где находились люди.