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Финансист назвал дату объявления Западом возможного дефолта России

25 мая 20:09
Фото: pixabay.com
Финансист Карпунин рассказал, что Запад может объявить нашей стране технический дефолт после 23 июня 2022 года.

Как отметил, руководитель управления информационно-аналитического контента “БКС Мир инвестиций” Василий Карпунин, России предстоит совершить платеж по евробондам на сумму 235 миллионов долларов до 23 июня. Если денежные средства не дойдут до кредиторов, то Запад может объявить технический дефолт по внешним обязательствам РФ. Об этом пишет news.ru.

По словам финансиста, через 30 дней льготного периода технический дефолт может превратиться в реальный. Так, он прокомментировал отказ Минфина США продлить лицензию на обслуживание внешнего долга России.

По словам эксперта, ситуация сложная, поскольку Минфин РФ имеет все “средства и желание” для обслуживания долгов, однако не может этого сделать “по независящим от эмитента причинам”.

Отмечается, что ближайшие выплаты по российским суверенным евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах в размере $73,3 млн и €26,5 млн соответственно, запланированные на 27 мая, выплатили раньше назначенного срока.

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