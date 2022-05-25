Финансист назвал дату объявления Западом возможного дефолта России

Как отметил, руководитель управления информационно-аналитического контента “БКС Мир инвестиций” Василий Карпунин, России предстоит совершить платеж по евробондам на сумму 235 миллионов долларов до 23 июня. Если денежные средства не дойдут до кредиторов, то Запад может объявить технический дефолт по внешним обязательствам РФ. Об этом пишет news.ru.