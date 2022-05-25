Глава администрации Таганрога Михаил Солоницин удвоил свои доходы в 2021 году

Причем вступил в нынешнюю свою должность Солоницин 2 декабря прошлого года. Свои миллионы он заработал на посту министра ЖКХ региона. Так, его доход составил в 2021 году 4,8 миллиона рублей.
А вот в 2020 году будучи главой администрации Зверево он смог заработать только 2,7 миллиона рублей.
В собственности у Солоницина три земельных участка, подземный и надземный распределительный газопровод, а также одно незавершенное здание и одно - нежилое. В пользовании у него находится дом площадью 273,4 квадратных метра и земельный участок площадью 1587 квадратных метра.
Машину глава администрации Таганрога за два года так и не поменял - это Toyota Land Cruiser. А у его жены есть Hyundai Mighty.
Доходы его супруги возросли более существенно. Так, по итогам прошлого года она задекларировала доход в размере 2,1 миллиона рублей, а в предшествующий период ее заработок был более скромным - всего 659 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что в 2021 году в Южном федеральном округе самым богатым главой региона был губернатор Ростовской области Василий Голубев. Согласно декларации, его доход в отчетный период составил 7,75 миллиона рублей. Это на 200 тысяч рублей больше, чем в предшествующий год. А вот его жена в прошлом году заработала более существенную сумму - 54 миллиона рублей.