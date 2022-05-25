Глава администрации Таганрога Михаил Солоницин удвоил свои доходы в 2021 году

Ранее стало известно, что в 2021 году в Южном федеральном округе самым богатым главой региона был губернатор Ростовской области Василий Голубев. Согласно декларации, его доход в отчетный период составил 7,75 миллиона рублей. Это на 200 тысяч рублей больше, чем в предшествующий год. А вот его жена в прошлом году заработала более существенную сумму - 54 миллиона рублей.