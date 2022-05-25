rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава администрации Таганрога Михаил Солоницин удвоил свои доходы в 2021 году

25 мая 16:27
Фото: donland.ru
Михаил Солоницин
По итогам 2021 года доход сити-менеджера Таганрога Михаила Солоницина вырос в два раза, согласно декларации о доходах.

Причем вступил в нынешнюю свою должность Солоницин 2 декабря прошлого года. Свои миллионы он заработал на посту министра ЖКХ региона. Так, его доход составил в 2021 году 4,8 миллиона рублей.

А вот в 2020 году будучи главой администрации Зверево он смог заработать только 2,7 миллиона рублей.

В собственности у Солоницина три земельных участка, подземный и надземный распределительный газопровод, а также одно незавершенное здание и одно - нежилое. В пользовании у него находится дом площадью 273,4 квадратных метра и земельный участок площадью 1587 квадратных метра.

Машину глава администрации Таганрога за два года так и не поменял - это Toyota Land Cruiser. А у его жены есть Hyundai Mighty.

Доходы его супруги возросли более существенно. Так, по итогам прошлого года она задекларировала доход в размере 2,1 миллиона рублей, а в предшествующий период ее заработок был более скромным - всего 659 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в 2021 году в Южном федеральном округе самым богатым главой региона был губернатор Ростовской области Василий Голубев. Согласно декларации, его доход в отчетный период составил 7,75 миллиона рублей. Это на 200 тысяч рублей больше, чем в предшествующий год. А вот его жена в прошлом году заработала более существенную сумму - 54 миллиона рублей.

Материалы по теме
Доход главы Минэкономразвития Ростовской области в 2021 году составил 3,5 млн рублей
#Новости#Анна Смирнова#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00