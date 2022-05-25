Главный архитектор Дона пообещал не превращать место старого аэропорта в типичный ЖК

Здесь будет не очередной жилой комплекс типа Левенцовки 3.0, а общественно-деловой центр для ростовской агломерации, пояснил архитектор. При этом он не исключил, что некоторая часть территории аэропорта все же пойдет под застройку. Однако объем жилья тут будет в полтора раза меньше, чем в новых спальных районах.
Максимальная высота застройки планируется на уровне 32 этажей. Согласно проекту, новый микрорайон должен быть построен до 2040 года.
Ранее стало известно, что территорию старого аэропорта в Ростове не будут застраивать небоскребами. Кроме того, власти планируют создать там квартал для чиновников.