Главный архитектор Дона пообещал не превращать место старого аэропорта в типичный ЖК

Здесь будет не очередной жилой комплекс типа Левенцовки 3.0, а общественно-деловой центр для ростовской агломерации, пояснил архитектор. При этом он не исключил, что некоторая часть территории аэропорта все же пойдет под застройку. Однако объем жилья тут будет в полтора раза меньше, чем в новых спальных районах.