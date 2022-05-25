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Главный архитектор Дона пообещал не превращать место старого аэропорта в типичный ЖК

25 мая 18:41
Фото: 1MI
Большая часть территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону рассматривается как общественное и деловое пространство, сообщает «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на главного архитектора региона Игоря Далаксакуашвили.

Здесь будет не очередной жилой комплекс типа Левенцовки 3.0, а общественно-деловой центр для ростовской агломерации, пояснил архитектор. При этом он не исключил, что некоторая часть территории аэропорта все же пойдет под застройку. Однако объем жилья тут будет в полтора раза меньше, чем в новых спальных районах.

Максимальная высота застройки планируется на уровне 32 этажей. Согласно проекту, новый микрорайон должен быть построен до 2040 года.

Ранее стало известно, что территорию старого аэропорта в Ростове не будут застраивать небоскребами. Кроме того, власти планируют создать там квартал для чиновников.

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