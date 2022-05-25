Губернатор в Ростовской области Голубев стал самым богатым среди глав ЮФО в 2021 году

В 2021 году доход губернатора составил 7,75 миллиона рублей, увеличившись на 200 тысяч рублей. Его супруга заработала еще 54 миллиона рублей. В собственности семьи есть два дома, участок и машина Audi Q5.
Губернатор соседнего Краснодарского края Вениамин Кондратьев заработал 2,1 миллиона рублей. У него есть участок, дом и квартира площадью 226 «квадратов». Супруга задекларировала 811 тысяч рублей дохода, а из машин в семье есть «УАЗ».
Глава Крыма Сергей Аксенов смог заработать 3,2 миллиона рублей, еще 31 миллион в семейную копилку добавила его супруга. У главы семейства недвижимости и транспорта не оказалось, зато жена владеет автомобилем BMW и несколькими нежилыми помещениями.
Доход губернатора Севастополя Михаила Развожаев достиг 2,6 миллиона рублей, его супруги — 677 тысяч. У них есть Nissan Murano и квартира.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов задекларировал сумму 1,9 миллиона рублей, его супруга — 228 тысяч. У них нет транспорта, но есть два участка и дом.
Глава Калмыкии Бату Хасиков смог получить доход на сумму 1,3 миллиона рублей. Он ездит на машине Тойота HILUX, недвижимости у него нет.
Супруга добавила в семейный бюджет 3,3 миллиона рублей, она владеет машинами Mercedes и «Газ». Таким образом, губернатор Ростовской области Василий Голубев заработал больше своих коллег в ЮФО. Более подробную информацию о доходах читайте по ссылке.