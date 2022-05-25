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Ростовчан бесплатно накормят шашлыком 26 мая

25 мая 13:23
Фото: Правительство Ростовской области
Несколько гастрономических мероприятий пройдет в Ростовской области в четверг, 26 мая, сообщили в облправительстве.

Для ростовчан организуют в этот день пикник по адресу: улица Нижнебульварная, 6. Начало мероприятия запланировано на 14.00. Там горожане смогут продегустировать вина, которые производятся на Дону.

Всего в регионе насчитывается сейчас 14 виноделен с лицензией. В начале года они увеличили выпуск вина более чем на 70% по сравнению с 2021 годом.

На дегустацию будут представлены не только вина, но и фермерская продукция. А атмосферным данное мероприятие сделает живая музыка.

Кроме того, всего в 20 километрах от Ростова в селе Чалтырь в этот день пройдет второй гастрономический конкурс-фестиваль «Дон-Шашлык 2022». На этом конкурсе определят лучший шашлык и повара.

Приготовленный шашлык разыграют в конкурсе. Также там будут работать детские площадки. А еще будут концерт и дискотека.

Ранее стало известно, что некоторые российские производители вин планируют заменить деревянную пробку для своих напитков на крышку. Дело в том, что из-за антироссийских санкций импорт специальных винных пробок прекращен. А пробковый дуб, из которого делаются пробки, в нашей стране не растет.

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