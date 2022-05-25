rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчанам рассказали, когда из-за жары включат кондиционеры в салонах автобусов

25 мая 09:33
Фото: Администрация Ростова
Власти Ростова сообщили, что в автобусах включат кондиционеры, когда среднесуточная температура достигнет 20 градусов, подробностями поделился портал «161.ру».

Власти Ростова-на-Дону сообщили, что с приходом летней жары перед перевозчиками возникает задача по поддержанию температуры в салонах автобусов не выше +25 градусов. Из-за этого системы кондиционирования включаются, когда среднесуточный уровень температур достигает 20 градусов тепла.

В настоящий момент кондиционерами обеспечено почти 88% подвижного состава автопарков, а именно 1077 транспортных средств с учетом резервных автобусов.

Ростовчанам напомнили, что водитель должен включать кондиционер по просьбе пассажиров, а если его в автобусе нет — открывать окна и люк.

Если водитель нарушает эти правила пассажироперевозок, то можно позвонить в управление городским транспортом и его обслуживанием по номеру 8 800 222-76-76.

Напомним, в прошлом году перевозчика оштрафовали на 350 тысяч рублей из-за пожаров в общественном транспорте.

Материалы по теме
В ростовских автобусах снова не включают кондиционеры и не носят маскиЛогвиненко ответил на жалобы о неработающих кондиционерах в автобусах Ростова-на-ДонуВ аварии с двумя автобусами 24 мая пострадала 50-летняя ростовчанка
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00