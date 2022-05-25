Ростовчанам рассказали, когда из-за жары включат кондиционеры в салонах автобусов

Власти Ростова-на-Дону сообщили, что с приходом летней жары перед перевозчиками возникает задача по поддержанию температуры в салонах автобусов не выше +25 градусов. Из-за этого системы кондиционирования включаются, когда среднесуточный уровень температур достигает 20 градусов тепла.
В настоящий момент кондиционерами обеспечено почти 88% подвижного состава автопарков, а именно 1077 транспортных средств с учетом резервных автобусов.
Ростовчанам напомнили, что водитель должен включать кондиционер по просьбе пассажиров, а если его в автобусе нет — открывать окна и люк.
Если водитель нарушает эти правила пассажироперевозок, то можно позвонить в управление городским транспортом и его обслуживанием по номеру 8 800 222-76-76.
Напомним, в прошлом году перевозчика оштрафовали на 350 тысяч рублей из-за пожаров в общественном транспорте.