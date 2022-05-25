Ростовчанам рассказали, когда из-за жары включат кондиционеры в салонах автобусов

Власти Ростова-на-Дону сообщили, что с приходом летней жары перед перевозчиками возникает задача по поддержанию температуры в салонах автобусов не выше +25 градусов. Из-за этого системы кондиционирования включаются, когда среднесуточный уровень температур достигает 20 градусов тепла.