В Ростов прибудет первое судно из разминированного порта Мариуполя

Судно в ближайшие дни перевезет в донскую столицу три тысячи тонн металлопродукции. На обратном пути оно повезет в Мариуполь строительные материалы, предназначенные для восстановления города.
По словам Иващенко, в порту сейчас пришвартованы два иностранных судна. Они позднее будут выпущены на родину.
Стоит отметить, что до начала спецоперации в Мариуполе работали большие металлургические предприятия. Одно из таких предприятий - «Азовсталь». Оно в ходе зачистки от нацформирований получило серьезные повреждения.
Напомним, власти Ростовской области планируют перенести порт в Ростове на левый берег Дона с промзоны «Заречная». Планируемый срок завершения переноса - 2025 год.