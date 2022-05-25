rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростов прибудет первое судно из разминированного порта Мариуполя

25 мая 15:56
Фото: правительство РО
Из порта освобожденного Мариуполя первое судно поплывет в Ростов, сообщил мэр города Константин Иващенко в эфире «Первого канала».

Судно в ближайшие дни перевезет в донскую столицу три тысячи тонн металлопродукции. На обратном пути оно повезет в Мариуполь строительные материалы, предназначенные для восстановления города.

По словам Иващенко, в порту сейчас пришвартованы два иностранных судна. Они позднее будут выпущены на родину.

Стоит отметить, что до начала спецоперации в Мариуполе работали большие металлургические предприятия. Одно из таких предприятий - «Азовсталь». Оно в ходе зачистки от нацформирований получило серьезные повреждения.

Напомним, власти Ростовской области планируют перенести порт в Ростове на левый берег Дона с промзоны «Заречная». Планируемый срок завершения переноса - 2025 год.

Материалы по теме
Порт затопило в Таганроге из-за подъема уровня залива после усиления ветра
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00