В Вологодской области при поддержке РЭО будут построены новые объекты обращения с ТКО

По словам Буцаева, на данный момент план по созданию объектов ТКО в Вологодской области уже подписан при участии Олега Кувшинникова. Инвестпроект планируется реализовать на основе концессии. В течение 3,5 лет в регионе возведут три предприятия по обращению с ТКО суммарной мощностью в 220 тысяч тонн. Так, в Великоустюгском районе появится современный комплекс с мощностями по сортировке отходов, участком для компостирования на 30 тысяч тонн в год. На реализацию проекта будет направлено 400 миллионов рублей. В Череповце будет возведен аналогичный комплекс мощностью 150 тысяч тонн за 2 миллиарда рублей. Кроме того, в ближайшие годы заработает новая мусоросортировочная станция в Сокольском районе, она обойдется РЭО и региональным властям в 300 миллионов рублей. Суммарная мощность предприятия — 40 тысяч тонн, в том числе с возможностью расширения до комплекса по переработке отходов. Всего на строительство новых объектов в сфере обращения с отходами в области будет направлено 2,7 миллиарда рублей инвестиций, из которых до 95% предприятия получат за счет размещения зеленых облигаций компании «Российский экологический оператор». Денис Буцаев пообещал, что РЭО также инициирует разработку проектной документации для рекультивации свалки на улице Мудрова в областном центре, для чего будет составлена дорожная карта.