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В Вологодской области при поддержке РЭО будут построены новые объекты обращения с ТКО

25 мая 19:15
Фото: reo.ru
Гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и глава Вологодской области Олег Кувшинников утвердили дорожную карту по строительству объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Реализация такого проекта обойдется в 2,7 миллиарда рублей.

Также глава РЭО и губернатор договорились о рекультивации свалки на улице Мудрова в Вологде. Как сообщает 360tv.ru, диалог Буцаева и Кувшинникова состоялся благодаря деловому визиту главы РЭО в регион.

По словам Буцаева, на данный момент план по созданию объектов ТКО в Вологодской области уже подписан при участии Олега Кувшинникова. Инвестпроект планируется реализовать на основе концессии. В течение 3,5 лет в регионе возведут три предприятия по обращению с ТКО суммарной мощностью в 220 тысяч тонн. Так, в Великоустюгском районе появится современный комплекс с мощностями по сортировке отходов, участком для компостирования на 30 тысяч тонн в год. На реализацию проекта будет направлено 400 миллионов рублей. В Череповце будет возведен аналогичный комплекс мощностью 150 тысяч тонн за 2 миллиарда рублей. Кроме того, в ближайшие годы заработает новая мусоросортировочная станция в Сокольском районе, она обойдется РЭО и региональным властям в 300 миллионов рублей. Суммарная мощность предприятия — 40 тысяч тонн, в том числе с возможностью расширения до комплекса по переработке отходов. Всего на строительство новых объектов в сфере обращения с отходами в области будет направлено 2,7 миллиарда рублей инвестиций, из которых до 95% предприятия получат за счет размещения зеленых облигаций компании «Российский экологический оператор». Денис Буцаев пообещал, что РЭО также инициирует разработку проектной документации для рекультивации свалки на улице Мудрова в областном центре, для чего будет составлена дорожная карта.

В комплекс по обращению с ТКО в Череповце войдет мусоросортировочная площадка, рассчитанная на 100 тысяч тонн отходов ежегодно, территория накопления мусора, участок компостирования органики и отсева ТКО общей мощностью от 30 тонн в год (точная мощность данного объекта станет известна по итогам анализа морфологического состава ТКО).

Кроме того, на объекте появится полигон ТКО мощностью от 150 тысяч тонн в год и вместимостью от 3 миллионов тонн. Согласно подписанному концессионному договору, строительство первой очереди полигона ТКО на 150 тысяч тонн в год предполагает размещение до 1,5 миллиона тонн.

На реализацию инициативы будет потрачено 2 миллиарда рублей инвестиций. После запуска проекта в регионе появятся 130-160 новых рабочих мест. Подача частной концессионной инициативы состоится в следующем месяце.

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