Вассерман рассказал, когда спецоперация на Украине резко ускорится

Спикер полагает, что на процесс ликвидации сил украинских военных на территории ЛДНР, судя по динамике, потребуется еще месяц. После чего события могут резко ускориться.
«Это связано с тем, что Украина готовила большое наступление на республики Донбасса. А если получится, то и на Россию. Поэтому на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в непосредственной близости от них, Украина сосредоточила большую и наиболее боеспособную часть своих сил», — объясняет Вассерман.
По его мнению, когда эти силы будут уничтожены, ресурсов Украины уже не хватит на сохранение остальной территории, и спецоперация пойдет быстрее.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему была необходима спецоперация, и что сегодня происходит на Украине.