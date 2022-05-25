Вассерман рассказал, когда спецоперация на Украине резко ускорится

«Это связано с тем, что Украина готовила большое наступление на республики Донбасса. А если получится, то и на Россию. Поэтому на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в непосредственной близости от них, Украина сосредоточила большую и наиболее боеспособную часть своих сил», — объясняет Вассерман.