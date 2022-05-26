Горячую воду в жилые дома на Западном в Ростове не дадут до 3 июня

Проживающие на западном ростовчане обеспокоены. В домах с 12 мая отсутствует горячая вода из-за гидравлических испытаний теплосетей. Изначально, подачу ресурса планировали запустить 25 мая. Однако незадолго до объявленного срока появилось официальное заявление о том, что работы задерживаются до 1 июня.
«А теперь стало известно, что горячую воду на Западном дадут не раньше 3 июня. Причем в центре города она уже есть. Это просто издевательство, хочется выругаться, — возмущаются местные жители. — За коммуналку мы платим огромные деньги для того, чтобы столько времени сидеть без горячей воды?».
Разъяснить, чем вызвана задержка в подаче ресурса, и когда людям дадут воду, корреспонденту RostovGazeta не удалось. В приемной ТЭЦ-2 на звонок никто не отвечает. Линия круглосуточной диспетчерской теплосетей постоянно занята.
На официальном сайте «Ростовских тепловых сетей» указано, что по вопросам включения или отключения горячей воды следует обращаться в управляющую компанию. Но в управляющих компаниях тоже оказались не в курсе ситуации.
«Официально „Теплосети“ нам ничего не говорят. Сказали — смотрите на параметры, и как дадим, тогда и включайте горячую воду. А параметры они не подают. И когда это произойдет — не известно», — подчеркнули в одной из управляющих компаний.