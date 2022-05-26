Горячую воду в жилые дома на Западном в Ростове не дадут до 3 июня

«А теперь стало известно, что горячую воду на Западном дадут не раньше 3 июня. Причем в центре города она уже есть. Это просто издевательство, хочется выругаться, — возмущаются местные жители. — За коммуналку мы платим огромные деньги для того, чтобы столько времени сидеть без горячей воды?».