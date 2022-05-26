Кубок ветеранов Великой Отечественной войны стал новым хоккейным турниром РФ

Соревноваться за «Кубок ветеранов Великой Отечественной войны» смогут только непрофессиональные команды, в том числе дворовые. Главред «Воинского братства» Владимир Оськин напомнил, что многие подростки, после того, как по возрасту уже не проходят в турнир «Золотая шайба», забрасывают клюшки. Новое первенство может снова вовлечь их в мир ледового спорта и прекратить круглосуточное сидение в сети Internet.