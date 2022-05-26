Кубок ветеранов Великой Отечественной войны стал новым хоккейным турниром РФ

Турнир был организован по инициативе некоммерческого благотворительного фонда «ДОВЕРИЕ» и журнала «ВОИНСКОЕ БРАТСТВО» совместно с Ассоциацией любительского хоккея, сообщает iz.ru.
В матче приняли участие ветераны отечественного хоккея, среди них: Сергей Шепелев, Игорь Мишуков и другие. Под руководством Александра Якушева, Владимира Лутченко и Юрия Ляпкина легенды ледового спорта выиграли со счётом 10:7.
Кульминацией мероприятия стало выступление главы оргкомитета турнира — ветерана ВОВ, участника того самого московского парада 7 ноября 1941 года генерал-полковника Бориса Уткина. К слову, офицеру сейчас 99 лет. Напутствие ветерана хоккеистам было поддержано хором «Юные патриоты» и звездами российской эстрады.
Легенда отечественного хоккея Вячеслав Фетисов подчеркнул, что новый турнир — это не только популяризация спорта, но и важная часть патриотического воспитания молодежи.
Призовой кубок изготовила компания «Арт-студио». Он сделан из драгметаллов и расплавленных гильз, собранных в местах кровопролитных битв Великой Отечественной войны, в городах-героях.
Названия команд-победителей будут выгравированы на турнирном кубке, который будет храниться в Музее хоккея и покидать экспозицию только для вручения. Сообщается, что финалы будут проходить каждый год 9 Мая, в День Великой Победы.
Соревноваться за «Кубок ветеранов Великой Отечественной войны» смогут только непрофессиональные команды, в том числе дворовые. Главред «Воинского братства» Владимир Оськин напомнил, что многие подростки, после того, как по возрасту уже не проходят в турнир «Золотая шайба», забрасывают клюшки. Новое первенство может снова вовлечь их в мир ледового спорта и прекратить круглосуточное сидение в сети Internet.