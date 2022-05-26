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Кубок ветеранов Великой Отечественной войны стал новым хоккейным турниром РФ

26 мая 11:26
Сборные команды Ассоциации любительского хоккея и «Легенды хоккея СССР» вышли на лед «ЦСКА Арены». Игра стала частью презентационного мероприятия нового ежегодного общероссийского турнира «Кубок ветеранов Великой Отечественной войны».

Турнир был организован по инициативе некоммерческого благотворительного фонда «ДОВЕРИЕ» и журнала «ВОИНСКОЕ БРАТСТВО» совместно с Ассоциацией любительского хоккея, сообщает iz.ru.

В матче приняли участие ветераны отечественного хоккея, среди них: Сергей Шепелев, Игорь Мишуков и другие. Под руководством Александра Якушева, Владимира Лутченко и Юрия Ляпкина легенды ледового спорта выиграли со счётом 10:7.

Кульминацией мероприятия стало выступление главы оргкомитета турнира — ветерана ВОВ, участника того самого московского парада 7 ноября 1941 года генерал-полковника Бориса Уткина. К слову, офицеру сейчас 99 лет. Напутствие ветерана хоккеистам было поддержано хором «Юные патриоты» и звездами российской эстрады.

Легенда отечественного хоккея Вячеслав Фетисов подчеркнул, что новый турнир — это не только популяризация спорта, но и важная часть патриотического воспитания молодежи.

Призовой кубок изготовила компания «Арт-студио». Он сделан из драгметаллов и расплавленных гильз, собранных в местах кровопролитных битв Великой Отечественной войны, в городах-героях.

Названия команд-победителей будут выгравированы на турнирном кубке, который будет храниться в Музее хоккея и покидать экспозицию только для вручения. Сообщается, что финалы будут проходить каждый год 9 Мая, в День Великой Победы.

Соревноваться за «Кубок ветеранов Великой Отечественной войны» смогут только непрофессиональные команды, в том числе дворовые. Главред «Воинского братства» Владимир Оськин напомнил, что многие подростки, после того, как по возрасту уже не проходят в турнир «Золотая шайба», забрасывают клюшки. Новое первенство может снова вовлечь их в мир ледового спорта и прекратить круглосуточное сидение в сети Internet.

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