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Врио главы администрации Батайска стал Роман Волошин

26 мая 10:35
Фото: Администрация Батайска
Роман Волошин
Временно исполнять обязанности сити-менеджера Батайска будет первый заместитель главы администрации города Роман Волошин, сообщается на сайте мэрии.

По своему первому образованию Волошин историк. С 1994 по 2001 год он преподавал в РГПУ. Затем он перешел на государственную службу и занимал ряд руководящих постов. До своей работы в Батайске он был главой администрации Кировского района донской столицы.

Ранее были сообщения, что за вакантное место главы администрации Батайска борются нынешний глава управления торговли и бытового обслуживания Ростова Константин Тихонов и замглавы ростовского Минтранса Дмитрий Беликов.

Напомним, что с 25 мая Геннадий Павлятенко по собственному желанию ушел с должности сити-менеджера Батайска. В кресле градоначальника он провел четыре года.

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