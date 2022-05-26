Врио главы администрации Батайска стал Роман Волошин

По своему первому образованию Волошин историк. С 1994 по 2001 год он преподавал в РГПУ. Затем он перешел на государственную службу и занимал ряд руководящих постов. До своей работы в Батайске он был главой администрации Кировского района донской столицы.
Ранее были сообщения, что за вакантное место главы администрации Батайска борются нынешний глава управления торговли и бытового обслуживания Ростова Константин Тихонов и замглавы ростовского Минтранса Дмитрий Беликов.
Напомним, что с 25 мая Геннадий Павлятенко по собственному желанию ушел с должности сити-менеджера Батайска. В кресле градоначальника он провел четыре года.