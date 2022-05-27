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Posted 27 мая 2022, 08:43

Published 27 мая 2022, 08:43

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

Компания миллиардера отсудила 272 млн рублей с застройщика отеля Hyatt в Ростове

27 мая 2022, 08:43
Компании «Мкц-Девелопмент» удалось взыскать 272,6 миллиона рублей с организации «Гипроив», которая стала генподрядчиком строительства отеля Hyatt в Ростове-на-Дону, сообщили в арбитражном суде.

Суд установил, что в 2018 году компании решили расторгнуть договор. Генподрядчик должен был отдать чертежи и документацию. Также у компании остался долг за неиспользованный аванс на сумму более 250 миллионов рублей.

Однако «Гипроив» ничего не вернул, что и стало причиной для обращения в суд. С учетом неустойки сумма выросла до 272 миллионов.

Теперь суд постановил взыскать эту сумму с ответчика.

Согласно открытым данным, компанией «МКЦ-Девелопмент» владеет «Агроком Холдинг» миллиардера Ивана Саввиди.

Напомним, что «Гипроив» является московской компанией, а отель сдали только через 15 лет после начала строительства. Из-за материальных проблем реализацию проекта приостанавливали.

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