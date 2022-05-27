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Posted 27 мая 2022, 13:25

Published 27 мая 2022, 13:25

Modified 1 октября, 13:29

Updated 1 октября, 13:29

Массовые сообщения о минировании поступили в учреждения Волгодонска 27 мая

Массовые сообщения о минировании поступили в учреждения Волгодонска 27 мая

27 мая 2022, 13:25
Фото: 1MI
Многие учреждения Волгодонска получили в пятницу, 27 мая, массовые сообщения о минировании, сообщил глава администрации города Сергей Макаров.

По словам Макарова, неизвестные личности звонили и отправляли сообщения в учреждения о якобы заложенных в зданиях бомбах. Он также отметил, что данные сообщения были признаны ложными.

«Эвакуация из объектов не производилась», - отметил градоначальник.

Он также отметил, что угрозы для города сообщения не представляют. Все городские учреждения продолжают работать в штатном режиме.

Ранее в Ростовской области задержали мужчину, завербованного спецслужбами Украины. Он планировал устроить теракты в школах региона.

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