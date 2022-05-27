Ростовчан напугали глобальным похолоданием и обещали вернуть горячую воду

Posted 27 мая 2022, 15:57
Published 27 мая 2022, 15:57
Modified 1 октября, 14:19
Updated 1 октября, 14:19
В Ростовской области ожидается глобальное похолодание. Снижение средней температуры в регионе произойдет уже в ближайшие годы.
По словам доцента кафедры океанологии ЮФУ Александра Иошпа, среднегодовая температура будет на два градуса ниже обычной для Ростовской области и составит 35-36 градусов.
Причина глобального похолодания по мнению Иошпа - цикличность солнечной активности. Ученые пришли к выводу после ее изучения, что в Ростовской области среднегодовая температура снизится.
Ростовским общественникам удалось не допустить снос в донской столице двух старинных домов на улице Московская.
По словам активистов, старинные дома № 28 и 41 планировала снести администрация. На месте уже начали работать строители. Чтобы предотвратить непоправимое, общественники вынуждены были работать в стрессовом режиме.
В результате снос удалось остановить. На жалобы активистов отреагировал комитет по охране памятников, который попросил горадминистрацию не допустить сноса этих двух домов. Кроме того, в комитете предложили включить в реестр три старинных здания по улице Станиславского и в переулке Островского.
В мэрии Ростова пообещали, что уже к 1 июня в Ростове будет восстановлено горячее водоснабжение, которое было прекращено из-за испытания теплосетей.
25 мая испытания завершились на теплотрассах, расположенных в районах Советский и Железнодорожный. Кроме того, частично испытания прошли на теплосетях, расположенных в Ленинском и Октябрьском районах. Там, где испытания завершены, горячую воду уже включили.
На данный момент обслуживающая теплосети организация выявила 35 дефектов. Половина из них устранена. Остальные дефекты обещают устранить к 1 июня.
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