Ростовчан напугали глобальным похолоданием и обещали вернуть горячую воду

В результате снос удалось остановить. На жалобы активистов отреагировал комитет по охране памятников, который попросил горадминистрацию не допустить сноса этих двух домов. Кроме того, в комитете предложили включить в реестр три старинных здания по улице Станиславского и в переулке Островского.