Ученый рассказал, какую угрозу несет обнаруженное в Ростове старое чумное кладбище

Posted 27 мая 2022, 13:40
Published 27 мая 2022, 13:40
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
Как сообщил историк изданию «Южный федеральный», это нетипичное захоронение умерших. Люди, которые предположительно умерли в 18 веке, были похоронены в братской могиле. У них нашли посторонние для традиционного православного обряда предметы. Например, монеты.
Эксперт предположил, что умершие заразились чумой. Он также сообщил, что это могли быть люди из гарнизона крепости святого Димитрия Ростовского.
Бойко отметил, что точные выводы можно будет сделать только после анализа останков. При этом он добавил, что для ростовчан они угрозы не представляют.
Ранее археологи в центре Ростова на улице Пушкинской нашли крупное кладбище с сотней скелетов. Период захоронения — 1770-1772-й год. Это время, когда в данной местности свирепствовала эпидемия чумы. В некоторых захоронениях в ногах женских скелетов лежат кости их детей.
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