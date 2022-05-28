Губернатор Голубев пожелал, чтобы ростовчане носили одежду российского производства

Posted 28 мая 2022, 05:25
Published 28 мая 2022, 05:25
Modified 1 октября, 14:47
Updated 1 октября, 14:47
По словам губернатора, это необходимо делать, чтобы потом можно было носить все российского производства. Он добавил, что эта сфера очень важна, как для экономики, так и для людей.
Глава региона рассказал, что сам носит костюмы только от московской фабрики «Большевичка». Для него подписывают год изготовления, чтобы знать, сколько костюму лет.
«Про других производителей не вспоминаю, даже не захожу в места, где продают другие костюмы. На самом деле, наши мастера могут делать не хуже», — пишет Donnews со ссылкой на слова губернатора.
Губернатор и ранее говорил, что носить костюмы этого производителя.
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