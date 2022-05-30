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Posted 30 мая 2022, 15:03

Published 30 мая 2022, 15:03

Modified 1 октября, 14:53

Updated 1 октября, 14:53

В Ростове отец найденного 30 мая в реке мальчика признался, что утопил его тело

30 мая 2022, 15:03
В Ростове-на-Дону отец ребенка, чье тело обнаружили в сумке, рассказал об обстоятельствах смерти, пишет АиФ-Ростов.

Утром рыбак отправился к реке Темерник и выловил сумку с телом ребенка. На нем обнаружили следы истязаний, смерть была насильственной.

Следствие сразу же возбудило уголовное дело, после чего задержали подозреваемого. По неподтвержденным данным, им оказался 32-летний отец мальчика.

«Мужчина заявил, что постоянно избивал ребенка из-за якобы краж в магазинах. С его слов, после одного из случаев он уложил его спать, а на утро обнаружил мертвым», — говорится в публикации.

Задержанный пояснил, что положил тело в сумку и отнес к реке, куда и выкинул. Сейчас вся информация уточняется.

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