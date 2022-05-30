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Posted 30 мая 2022,, 15:00

Published 30 мая 2022,, 15:00

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Вассерман призвал к поиску закономерностей в материалах для успешной сдачи ЕГЭ

30 мая 2022, 15:00
Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман призвал выпускников школ к поиску закономерностей в материалах в рамках подготовки к сдаче ЕГЭ. Парламентарий напомнил о том, что именно этот принцип всегда лежал в основе классического образования.

Однако, уже примерно четверть века образование в России откатывается к тому, что факты заучивают, не вникая в связи между ними. Как сообщает NEWS.ru, Вассерман рекомендует ученикам ознакомиться с «серьезной» литературой, которая детально объясняет каждую подобную закономерность.

Эксперт пояснил: чтобы запомнить то, что треугольник со сторонами 3, 4, 5 является прямоугольным, усилий нужно не намного меньше, чем на то, чтобы понять любое доказательство теоремы Пифагора, из которой этот факт — более чем очевидный.

Напомним, Рособрнадзор ранее проинформировал о том, что ЕГЭ проведут в текущем году в так называемом «доковидном» формате. Государственные экзамены проходят с 26 мая по 2 июля, сообщает официальный сайт профильного ведомства.

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