Вассерман призвал к поиску закономерностей в материалах для успешной сдачи ЕГЭ

Эксперт пояснил: чтобы запомнить то, что треугольник со сторонами 3, 4, 5 является прямоугольным, усилий нужно не намного меньше, чем на то, чтобы понять любое доказательство теоремы Пифагора, из которой этот факт — более чем очевидный.