Вассерман призвал к поиску закономерностей в материалах для успешной сдачи ЕГЭ

Posted 30 мая 2022,, 15:00
Published 30 мая 2022,, 15:00
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Однако, уже примерно четверть века образование в России откатывается к тому, что факты заучивают, не вникая в связи между ними. Как сообщает NEWS.ru, Вассерман рекомендует ученикам ознакомиться с «серьезной» литературой, которая детально объясняет каждую подобную закономерность.
Эксперт пояснил: чтобы запомнить то, что треугольник со сторонами 3, 4, 5 является прямоугольным, усилий нужно не намного меньше, чем на то, чтобы понять любое доказательство теоремы Пифагора, из которой этот факт — более чем очевидный.
Напомним, Рособрнадзор ранее проинформировал о том, что ЕГЭ проведут в текущем году в так называемом «доковидном» формате. Государственные экзамены проходят с 26 мая по 2 июля, сообщает официальный сайт профильного ведомства.