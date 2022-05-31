Как будущее российской науки связано с банком и причем здесь Ростов-на-Дону

Сюда можно прийти даже с домашним питомцем. Причем молодые ростовские ученые убеждены, что pet-friendly – это не мода на толерантность, это будущее в котором важное место отведено именно человеку. Разговор за чашкой чая о науке, экологии и будущем может состояться даже офисе банка. Об этом наша статья.