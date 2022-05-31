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Как будущее российской науки связано с банком и причем здесь Ростов-на-Дону

31 мая 06:37
Фото: Адьфа-Банк
Деньги, время и пространство – являются определяющими в жизни. Деньги могут помочь, когда они своевременны, а пространство задает темп и позволяет экономить время. В Ростове-на-Дону появился новый формат банковских офисов, которые меняют представление о банкинге.

Далеко не все люди являются знатоками банковских операций, многое кажется пугающе сложным, поэтому так важно создать условия для непринужденного общения и максимально комфортной обстановки для клиентов.

Сюда можно прийти даже с домашним питомцем. Причем молодые ростовские ученые убеждены, что pet-friendly – это не мода на толерантность, это будущее в котором важное место отведено именно человеку. Разговор за чашкой чая о науке, экологии и будущем может состояться даже офисе банка. Об этом наша статья.

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