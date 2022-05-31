Обнаруженный 30 мая в Ростове труп мальчика пролежал два дня на дне Темерника

Posted 31 мая 2022, 09:43
Published 31 мая 2022, 09:43
Modified 1 октября, 14:31
Updated 1 октября, 14:31
Пока нет точных данных о том, что послужило причиной смерти мальчика. Его труп был найден местным рыбаком.
Пока удалось установить, что у ребенка были сломаны два ребра. Однако еще нет информации о том, когда они были повреждены - до или после его смерти.
Есть версия, что ребенок был болен. По словам соседей, мальчик отличался худобой и выглядел младше своего возраста. Врачам в Ростове его не показывали.
Ранее в Ростове полиция задержала мужчину, который подозревается в жестоком убийстве своего семилетнего сына. По его словам, он обнаружил тело мертвого сына в кровати, после чего мужчина положил тело в сумку и сбросил в реку. Возбуждено уголовное дело.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]