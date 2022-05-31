rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 мая 2022, 09:43

Published 31 мая 2022, 09:43

Modified 1 октября, 14:31

Updated 1 октября, 14:31

Обнаруженный 30 мая в Ростове труп мальчика пролежал два дня на дне Темерника

31 мая 2022, 09:43
Найденный накануне труп маленького мальчика пролежал в реке Темерник пару суток, пишет «КП — Ростов-на-Дону».

Пока нет точных данных о том, что послужило причиной смерти мальчика. Его труп был найден местным рыбаком.

Пока удалось установить, что у ребенка были сломаны два ребра. Однако еще нет информации о том, когда они были повреждены - до или после его смерти.

Есть версия, что ребенок был болен. По словам соседей, мальчик отличался худобой и выглядел младше своего возраста. Врачам в Ростове его не показывали.

Ранее в Ростове полиция задержала мужчину, который подозревается в жестоком убийстве своего семилетнего сына. По его словам, он обнаружил тело мертвого сына в кровати, после чего мужчина положил тело в сумку и сбросил в реку. Возбуждено уголовное дело.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика