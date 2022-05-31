Ростовская область попала в число самых густонаселенных регионов России

По предварительным данным, в Ростовской области проживают 4,2 миллиона человек. В регионе продолжается процесс урбанизации. Так, почти 68% населения проживают в крупных населенных пунктах. По результатам прошлой переписи, которая проходила более 10 лет назад, там проживало 67,2%.