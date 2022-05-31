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Posted 31 мая 2022, 08:24

Published 31 мая 2022, 08:24

Modified 1 октября, 15:27

Updated 1 октября, 15:27

Ростовская область попала в число самых густонаселенных регионов России

31 мая 2022, 08:24
Ростовская область заняла шестую строчку среди самых многонаселенных российских регионов, согласно предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2021 года.

Первые пять мест в данном рейтинге заняли: Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. После Ростовской области идут республики Башкортостан и Татарстан.

По предварительным данным, в Ростовской области проживают 4,2 миллиона человек. В регионе продолжается процесс урбанизации. Так, почти 68% населения проживают в крупных населенных пунктах. По результатам прошлой переписи, которая проходила более 10 лет назад, там проживало 67,2%.

Ранее стало известно, что Ростов попал в число 16 городов, где проживают более одного миллиона человек.

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