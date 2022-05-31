rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сараи и снегоболотоход: чем владеют семьи заместителей губернатора Ростовской области

31 мая 12:51
Фото: Schekinov Alexey Victorovich/CC BY-SA 3.0/wiki
Заместители губернатора Ростовской области раскрыли информацию о своем имуществе за 2021 год, заявили в облправительстве.

У Владимира Окунева, заработавшего 2,9 миллиона рублей, оказались два земельных участка, дом и квартира. Кроме того, у него есть два легковых автомобиля и два грузовика MAN.

В документах Окунев еще указал два полуприцепа, автофургон, спецавтомобиль и снегоболотоход. Супруга задекларировала доход 5,8 миллиона рублей, она владеет машиной Mercedes, тремя участками, домом и гаражом.

У Александра Скрябина оказался более высокий доход — 4,1 миллиона рублей, его жены — 3,4 миллиона. Он владеет машиной Mercedes, маломерным судном и прицепом.

Замгубернатора задекларировал два земельных участка, дом на 299 «квадратов» и гараж. Супруга ездит на Volkswagen Tiguan, она владеет тремя нежилыми помещениями, гаражом и земельным участком.

Самым богатым заместителем стал Игорь Сорокин с доходом 11 миллионов рублей. В качестве транспорта он выбрал себе BMW Х5, а из недвижимости в собственности есть квартира площадью 89 квадратных метров.

Первый замгубернатора Виктор Гончаров за минувший год заработал 4,8 миллиона рублей. У него есть дом площадью 320 квадратных метров, еще несколькими объектами недвижимости владеет жена. В семье есть два сарая и пять участков, площадь которых варьируется от 907 до 212 тысяч квадратных метров.

Заместитель Вадим Артемов вместе с женой заработал за год чуть менее пяти миллионов рублей. У семьи есть машины Volvo ХС60, Suzuki 4S, а также участок, дом, три квартиры, машиноместо и летняя кухня.

Фото: Makizox/CC BY-SA 4.0/wiki

Ранее миллионные доходы задекларировали министры в Ростовской области за 2021 год.

Материалы по теме
Доход главы Минэкономразвития Ростовской области в 2021 году составил 3,5 млн рублейМиллионные доходы задекларировали министры в Ростовской области за 2021 годЗаместитель губернатора Ростовской области Сорокин отчитался о доходе в 11 млн рублей
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00