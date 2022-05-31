Сараи и снегоболотоход: чем владеют семьи заместителей губернатора Ростовской области

У Владимира Окунева, заработавшего 2,9 миллиона рублей, оказались два земельных участка, дом и квартира. Кроме того, у него есть два легковых автомобиля и два грузовика MAN.
В документах Окунев еще указал два полуприцепа, автофургон, спецавтомобиль и снегоболотоход. Супруга задекларировала доход 5,8 миллиона рублей, она владеет машиной Mercedes, тремя участками, домом и гаражом.
У Александра Скрябина оказался более высокий доход — 4,1 миллиона рублей, его жены — 3,4 миллиона. Он владеет машиной Mercedes, маломерным судном и прицепом.
Замгубернатора задекларировал два земельных участка, дом на 299 «квадратов» и гараж. Супруга ездит на Volkswagen Tiguan, она владеет тремя нежилыми помещениями, гаражом и земельным участком.
Самым богатым заместителем стал Игорь Сорокин с доходом 11 миллионов рублей. В качестве транспорта он выбрал себе BMW Х5, а из недвижимости в собственности есть квартира площадью 89 квадратных метров.
Первый замгубернатора Виктор Гончаров за минувший год заработал 4,8 миллиона рублей. У него есть дом площадью 320 квадратных метров, еще несколькими объектами недвижимости владеет жена. В семье есть два сарая и пять участков, площадь которых варьируется от 907 до 212 тысяч квадратных метров.
Заместитель Вадим Артемов вместе с женой заработал за год чуть менее пяти миллионов рублей. У семьи есть машины Volvo ХС60, Suzuki 4S, а также участок, дом, три квартиры, машиноместо и летняя кухня.