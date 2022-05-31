Сараи и снегоболотоход: чем владеют семьи заместителей губернатора Ростовской области

Первый замгубернатора Виктор Гончаров за минувший год заработал 4,8 миллиона рублей. У него есть дом площадью 320 квадратных метров, еще несколькими объектами недвижимости владеет жена. В семье есть два сарая и пять участков, площадь которых варьируется от 907 до 212 тысяч квадратных метров.