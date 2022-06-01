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Posted 1 июня 2022, 14:28

Published 1 июня 2022, 14:28

Modified 11 сентября 2022, 08:56

Updated 11 сентября 2022, 08:56

Пятнадцать дворников-призраков занимались уборкой района в Ростове

Пятнадцать дворников-призраков занимались уборкой района в Ростове

1 июня 2022, 14:28
Фото: 1MI.
В Ростове вынесли приговоры бывшему замдиректора и мастеру МУПа, обвиняемых в мошенничестве с трудоустройством, сообщение об этом опубликовали в СУ СК РФ Ростовской области.

Следственный отдел Кировского района Ростова СУ СК РФ региона собрал доказательства, достаточные для обвинительного приговора по делу двух сотрудников МУПа «Благоустройство Кировского района», обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно данным следователей бывший замдиректора и его подельница — старший мастер фиктивно наняли на должность дворников 15 человек, а сами присваивали их зарплату в течение 12 месяцев с июля 2019 года. За этот период им удалось обогатиться на более чем 1,9 миллиона рублей.

В дальнейшем оба фигуранта дела сознались в содеянном и частично возместили нанесенный ущерб. Тем не менее это не освободило их от ответственности, так, экс-заместитель директора проведет в колонии общего режима два года, а старшему мастеру присудили условный срок в 1,4 года с испытательным сроком длительностью два года.

Пока решение суда не обрело законную силу.

Ранее стала известна дата слушания по делу «золотой судьи» Елены Хахалевой, обвиняемой в мошенничестве и подлоге.

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#Общество#Новости
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