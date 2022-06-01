Пятнадцать дворников-призраков занимались уборкой района в Ростове

Posted 1 июня 2022, 14:28
Published 1 июня 2022, 14:28
Modified 11 сентября 2022, 08:56
Updated 11 сентября 2022, 08:56
Следственный отдел Кировского района Ростова СУ СК РФ региона собрал доказательства, достаточные для обвинительного приговора по делу двух сотрудников МУПа «Благоустройство Кировского района», обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.
Согласно данным следователей бывший замдиректора и его подельница — старший мастер фиктивно наняли на должность дворников 15 человек, а сами присваивали их зарплату в течение 12 месяцев с июля 2019 года. За этот период им удалось обогатиться на более чем 1,9 миллиона рублей.
В дальнейшем оба фигуранта дела сознались в содеянном и частично возместили нанесенный ущерб. Тем не менее это не освободило их от ответственности, так, экс-заместитель директора проведет в колонии общего режима два года, а старшему мастеру присудили условный срок в 1,4 года с испытательным сроком длительностью два года.
Пока решение суда не обрело законную силу.
Ранее стала известна дата слушания по делу «золотой судьи» Елены Хахалевой, обвиняемой в мошенничестве и подлоге.