Пятнадцать дворников-призраков занимались уборкой района в Ростове

В дальнейшем оба фигуранта дела сознались в содеянном и частично возместили нанесенный ущерб. Тем не менее это не освободило их от ответственности, так, экс-заместитель директора проведет в колонии общего режима два года, а старшему мастеру присудили условный срок в 1,4 года с испытательным сроком длительностью два года.