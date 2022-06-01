rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове ищут сбежавшего водителя, который сбил подростка 31 мая

1 июня 15:30
Фото: pixabay.com
В Ростове объявили о поисках водителя, сбившего несовершеннолетнюю в центре города вечером 31 мая, об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Во вторник, 31 мая, в 18.13 мск сотрудники полиции получили сообщение о том, что в травмпункт Кировского района Ростова обратилась пострадавшая 17-летняя горожанка.

В ходе проверки удалось установить, что подросток попала в ДТП в 12.00 мск на проспекте Буденновском, 56, когда переходила дорогу на зеленый сигнал светофора в разрешенном месте.

Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил подростка и скрылся с места преступления. Сейчас полиция ищет виновника аварии, в результате которой несовершеннолетняя получила травмы.

Всех свидетелей аварии просят связаться с дежурной частью ГИБДД, позвонив по телефону +7 (863) 249-42-77 или номеру +7 (999) 471-07-47.

Ранее водитель внедорожника сбил ребенка, который так же переходил дорогу по светофору.

Материалы по теме
В Ростовской области 28 мая сбили дошкольника, выбежавшего на дорогуВодитель внедорожника сдавал назад и сбил ребенка в Ростове-на-ДонуПоезд насмерть сбил 89-летнюю пенсионерку в Ростовской области
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00