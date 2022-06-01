В Ростове ищут сбежавшего водителя, который сбил подростка 31 мая

Во вторник, 31 мая, в 18.13 мск сотрудники полиции получили сообщение о том, что в травмпункт Кировского района Ростова обратилась пострадавшая 17-летняя горожанка.
В ходе проверки удалось установить, что подросток попала в ДТП в 12.00 мск на проспекте Буденновском, 56, когда переходила дорогу на зеленый сигнал светофора в разрешенном месте.
Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил подростка и скрылся с места преступления. Сейчас полиция ищет виновника аварии, в результате которой несовершеннолетняя получила травмы.
Всех свидетелей аварии просят связаться с дежурной частью ГИБДД, позвонив по телефону +7 (863) 249-42-77 или номеру +7 (999) 471-07-47.