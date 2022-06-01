В Ростовской области полностью отменили ковидные ограничения с 1 июня

Posted 1 июня 2022, 11:21
Published 1 июня 2022, 11:21
Modified 1 октября, 14:32
Updated 1 октября, 14:32
В среду, 1 июня, глава правительства Ростовской области Василий Голубев объявил, что подписал документ о прекращении действия постановления № 272, которое в течение двух последних лет регулировало действующие меры профилактики коронавируса.
Это произошло всего спустя двое суток после того, как в силу вступило последнее постановление, позволяющее не только сократить ношение медицинских масок, а также возобновившее работу заведений общепита по расписанию доковидного времени.
«Только что подписал документ, отменяющий с 1 июня действие в Ростовской области 272-го постановления регионального правительства», — сказано в сообщении на канале губернатора Ростовской области.
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