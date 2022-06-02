Проект «Качество детства» от «Единой России»: Все меры поддержки семей с детьми

Об этом проинформировала сегодня председатель комиссии ЕР по вопросам защиты материнства, детства и поддержки семьи, вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова, занимающая также должность заместителя секретаря Генсовета ЕР. Она сообщила об этом в ходе приема, на котором рассматривались вопросы, связанные с материнством и детством. Кузнецова провела прием 1 июня совместно с председателем партии ЕР Дмитрием Медведевым.
Одним из приоритетов народной программы единороссов является выстраивание четкой системы мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей. Невзирая на санкционное давление, российское правительство продолжает предлагать новые виды такой поддержки населения. В их числе: выплаты на детей из возрастной категории от 8 до 17 лет, расширение госпрограммы материнского капитала и его индексация, а также сохранение выплат подросткам по потере кормильца при подработке в периоды каникул, сообщает sakh.online.
Кроме того, с 1 июня в России проиндексировали такие виды пособий, как ежемесячные выплаты на детей до достижения ими трехлетнего возраста и выплаты малообеспеченным семьям, воспитывающим детей от 3 до 17 лет. На получение повышенных пособий с сегодняшнего дня можно рассчитывать примерно 15 миллионам граждан РФ.
Напомним, с 1 мая текущего года социальные выплаты россиян защитили от списаний за задолженности без согласия заемщиков. С этого года повысили суммы маткапитала. По инициативе «Единой России» правом на получение этих сертификатов справедливо стали обладать одинокие отцы, воспитывающие второго и третьего ребенка, а также последующих детей.
Чтобы повысить доступность отдыха детей, по инициативе ЕР решено было перезапустить программу, предусматривающую возврат 50 процентов стоимости путевок в оздоровительные лагеря. Единороссы выступили также за введение запрета на перепрофилирование таких детских учреждений.
В России продолжают реализацию программы по проведению капитального ремонта в школах. ЕР ведет эту деятельность в субъектах совместно с Министерством просвещения РФ. В планах политической силы значится также запуск многофункциональных семейных центров — их откроют на территориях восьми регионов страны.
Как сообщает официальный сайт ER.ru, с момента старта военной спецоперации на Украине еще одним приоритетом стала для единороссов гуманитарная миссия. Партия активно помогает решать наиболее актуальные проблемы детей, эвакуированных из Донбасса или находящихся в его освобожденных районах. Одной из важнейших задач ЕР является также оказание помощи гражданам ДНР и ЛНР в налаживании мирной жизни, резюмировал Дмитрий Медведев.
В Ростовской области укреплению семейных ценностей, поддержке материнства и детства уделяется особое внимание.
«В регионе семьи с детьми могут рассчитывать на 17 различных пособий и выплат», — сообщила депутат. Например, есть ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка, единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей, а также предоставление малоимущим многодетным семьям автотранспортного средства.
В Ростовской области реализуется новая мера социальной поддержки для молодых семей — ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка до достижения 3 лет.
«Наша работа по совершенствованию мер социальной поддержки многодетных семей будет продолжена. Свои планы мы сверяем с общественными организациями и, конечно, самими родителями», — обратила внимание зампредседателя комитета донского парламента по социальной политике Елена Мелихова.
Добавим, донской парламент планирует обратиться в Госдуму с инициативой о закреплении основ правового положения многодетной семьи в РФ.