Проект «Качество детства» от «Единой России»: Все меры поддержки семей с детьми

Одним из приоритетов народной программы единороссов является выстраивание четкой системы мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей. Невзирая на санкционное давление, российское правительство продолжает предлагать новые виды такой поддержки населения. В их числе: выплаты на детей из возрастной категории от 8 до 17 лет, расширение госпрограммы материнского капитала и его индексация, а также сохранение выплат подросткам по потере кормильца при подработке в периоды каникул, сообщает sakh.online.