Ростовские археологи раскрыли тайну купюр, найденных в тайнике дома на Кировском

Posted 2 июня 2022, 14:20
Published 2 июня 2022, 14:20
Modified 29 ноября, 19:32
Updated 29 ноября, 19:32
Напомним, совсем недавно в конце мая археологи сообщили об интересной находке — связке банкнот дореволюционного времени, обнаруженных в тайнике под подоконником аварийного дома по адресу Кировский проспект, 88. Общая сумма составляла более 30,6 тысячи рублей.
Глава археологического общества «Наследие» Роман Ёлкин объяснил происхождение этих колоссальных средств с помощью расписки, найденной вместе с деньгами. Археологи расшифровали ее и выяснили, что часть этих средств были займом у зажиточной ростовчанки Марии Ершовой, которая дала в долг предположительно господину Иноземцеву, давшему обязательство вернуть 11 тысяч рублей к 22 августа 1919 года.
Ёлкин сообщил, что среди банкнот обнаружили различные, в том числе редкие банкноты, точный период выпуска которых невозможно определить из-за отсутствия дат.
Пока деньги находятся в руках исследователей, однако в дальнейшем их собираются передать музею.