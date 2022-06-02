Ростовские археологи раскрыли тайну купюр, найденных в тайнике дома на Кировском

Глава археологического общества «Наследие» Роман Ёлкин объяснил происхождение этих колоссальных средств с помощью расписки, найденной вместе с деньгами. Археологи расшифровали ее и выяснили, что часть этих средств были займом у зажиточной ростовчанки Марии Ершовой, которая дала в долг предположительно господину Иноземцеву, давшему обязательство вернуть 11 тысяч рублей к 22 августа 1919 года.