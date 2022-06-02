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Posted 2 июня 2022, 14:20

Published 2 июня 2022, 14:20

Modified 29 ноября, 19:32

Updated 29 ноября, 19:32

Ростовские археологи раскрыли тайну купюр, найденных в тайнике дома на Кировском

2 июня 2022, 14:20
Ростовские ученые выяснили тайну клада, обнаруженного в тайнике аварийного дома на Кировском, об этом сообщил портал «Ростов.ру».

Напомним, совсем недавно в конце мая археологи сообщили об интересной находке — связке банкнот дореволюционного времени, обнаруженных в тайнике под подоконником аварийного дома по адресу Кировский проспект, 88. Общая сумма составляла более 30,6 тысячи рублей.

Глава археологического общества «Наследие» Роман Ёлкин объяснил происхождение этих колоссальных средств с помощью расписки, найденной вместе с деньгами. Археологи расшифровали ее и выяснили, что часть этих средств были займом у зажиточной ростовчанки Марии Ершовой, которая дала в долг предположительно господину Иноземцеву, давшему обязательство вернуть 11 тысяч рублей к 22 августа 1919 года.

Ёлкин сообщил, что среди банкнот обнаружили различные, в том числе редкие банкноты, точный период выпуска которых невозможно определить из-за отсутствия дат.

Пока деньги находятся в руках исследователей, однако в дальнейшем их собираются передать музею.

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