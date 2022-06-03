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Posted 3 июня 2022, 05:05

Published 3 июня 2022, 05:05

Modified 1 октября, 15:38

Updated 1 октября, 15:38

Школьника задержали в Ростовской области за сбыт крупной партии наркотиков

3 июня 2022, 05:05
В Ростовской области несовершеннолетний стал фигурантом уголовного дела за продажу наркотиков, сообщили в региональном УСКР.

Подозреваемым оказался 17-летний житель Белокалитвинского района. Его задержали 20 мая на дороге рядом с хутором Богураев.

В этот момент подросток занимался сбытом наркотиков с крупном размере. После этого и было возбуждено уголовное дело.

«По решению суда несовершеннолетнего арестовали. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются обстоятельства случившегося», — говорится в публикации.

Ранее суд приговорил двух дилеров из Азова к тюремному сроку более пяти лет.

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