Депутат Милонов назвал Таганрог городом, в котором можно кайфовать

Posted 4 июня 2022, 10:44
Published 4 июня 2022, 10:44
Modified 1 октября, 15:09
Updated 1 октября, 15:09
Парламентарий ознакомился со списком лучших городов для молодых людей и дал свои комментарии по этому поводу. Ростов-на-Дону он назвал красивым, но с ужасной архитектурой.
По мнению Милонова, молодые люди не любят города, в которых есть некрасивые дома. Эти здания он назвал человейниками.
«Есть и недооцененные населенные, в том числе Таганрог. Здесь можно жить и кайфовать — просто конфетка», — уточнил депутат.
До этого стало известно, что территорию старого аэропорта в Ростове застроят домами высотой от 8 до 14 этажей. Максимальное число этажей будет достигать 32.
Хотя ранее ростовчане часто выступали против высотной застройки.
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