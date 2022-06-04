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Posted 4 июня 2022, 10:44

Published 4 июня 2022, 10:44

Modified 1 октября, 15:09

Updated 1 октября, 15:09

Депутат Милонов назвал Таганрог городом, в котором можно кайфовать

Депутат Милонов назвал Таганрог городом, в котором можно кайфовать

4 июня 2022, 10:44
Фото: 1MI/duma.gov.ru
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Таганрог является недооцененным городом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Парламентарий ознакомился со списком лучших городов для молодых людей и дал свои комментарии по этому поводу. Ростов-на-Дону он назвал красивым, но с ужасной архитектурой.

По мнению Милонова, молодые люди не любят города, в которых есть некрасивые дома. Эти здания он назвал человейниками.

«Есть и недооцененные населенные, в том числе Таганрог. Здесь можно жить и кайфовать — просто конфетка», — уточнил депутат.

Напомним, что Ростов уступил Краснодару в вышеуказанном рейтинге.

До этого стало известно, что территорию старого аэропорта в Ростове застроят домами высотой от 8 до 14 этажей. Максимальное число этажей будет достигать 32.

Хотя ранее ростовчане часто выступали против высотной застройки.

#Общество#Новости
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