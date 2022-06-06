Финансист рассказала, будет ли дефолт в России

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Прайм», эксперт пояснила, что дефолт объявляется в том случае, когда государство не может выполнить свои финансовые обязательства. Однако, у России есть достаточно активов для погашения, как внутренних, так и внешних обязательств.