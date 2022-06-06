Финансист рассказала, будет ли дефолт в России

Posted 6 июня 2022, 09:05
Published 6 июня 2022, 09:05
Modified 18 сентября 2022, 15:16
Updated 18 сентября 2022, 15:16
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Прайм», эксперт пояснила, что дефолт объявляется в том случае, когда государство не может выполнить свои финансовые обязательства. Однако, у России есть достаточно активов для погашения, как внутренних, так и внешних обязательств.
Финансист считает, что имеющиеся финансовые ресурсы позволяют покрыть внутренние потребности страны, а государственные активы за рубежом в пять раз больше внешнего долга государства.