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Posted 6 июня 2022, 09:05

Published 6 июня 2022, 09:05

Modified 18 сентября 2022, 15:16

Updated 18 сентября 2022, 15:16

Финансист рассказала, будет ли дефолт в России

Финансист рассказала, будет ли дефолт в России

6 июня 2022, 09:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Искусственные ограничения на осуществление расчетов с иностранными кредиторами, введенные в рамках санкций против России, создают предпосылки для дефолта. Однако, в этом случае дефолт будет «ненастоящим» считает доцент РЭУ им. Плеханова Елена Воронкова.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Прайм», эксперт пояснила, что дефолт объявляется в том случае, когда государство не может выполнить свои финансовые обязательства. Однако, у России есть достаточно активов для погашения, как внутренних, так и внешних обязательств.

Финансист считает, что имеющиеся финансовые ресурсы позволяют покрыть внутренние потребности страны, а государственные активы за рубежом в пять раз больше внешнего долга государства.

#Экономика#Новости
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