Ростовчане стали экономить на курятине весной 2022 года

Сильнее всего падение спроса на курятину заметно на оптовом рынке, это около 3% от продаж по сравнению с апрелем-маем прошлого года, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала владелица мясного магазина в Ростове Галина Макарычева

По словам Галины, ростовчане стали чаще покупать свинину, чем мясо птицы. «Нам поставщик поднял цену, объяснил тем, что подорожали корма и содержание птицы. Соответственно, мы тоже цену повысили, а покупателей это отпугнуло», – объясняет владелица мясного магазина Как считает продавец, к концу лета спрос стабилизируется. «Сейчас все резко лишились импорта и еще ищут замену. Рано или поздно производители найдут российские корма недорогие и все вернется», – прогнозирует Обычно летом, по словам Галины, ростовчане покупают меньше птицы, а предпочтение отдают свинине, баранине и «шашлычным наборам». Ранее RostovGazeta писала о том, что производителям мяса птицы и кроликов в Ростовской области выделили 305 млн рублей.