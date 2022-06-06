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Posted 6 июня 2022, 14:44

Published 6 июня 2022, 14:44

Modified 18 сентября 2022, 15:16

Updated 18 сентября 2022, 15:16

Ростовчане стали экономить на курятине весной 2022 года

Ростовчане стали экономить на курятине весной 2022 года

6 июня 2022, 14:44
Фото: 1MI.
Сильнее всего падение спроса на курятину заметно на оптовом рынке, это около 3% от продаж по сравнению с апрелем-маем прошлого года, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала владелица мясного магазина в Ростове Галина Макарычева

По словам Галины, ростовчане стали чаще покупать свинину, чем мясо птицы.

«Нам поставщик поднял цену, объяснил тем, что подорожали корма и содержание птицы. Соответственно, мы тоже цену повысили, а покупателей это отпугнуло», – объясняет владелица мясного магазина

Как считает продавец, к концу лета спрос стабилизируется.

«Сейчас все резко лишились импорта и еще ищут замену. Рано или поздно производители найдут российские корма недорогие и все вернется», – прогнозирует

Обычно летом, по словам Галины, ростовчане покупают меньше птицы, а предпочтение отдают свинине, баранине и «шашлычным наборам».

Ранее RostovGazeta писала о том, что производителям мяса птицы и кроликов в Ростовской области выделили 305 млн рублей.

#Общество#Новости
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