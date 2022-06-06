Ростовчане стали экономить на курятине весной 2022 года

Posted 6 июня 2022, 14:44
Published 6 июня 2022, 14:44
Modified 18 сентября 2022, 15:16
Updated 18 сентября 2022, 15:16
По словам Галины, ростовчане стали чаще покупать свинину, чем мясо птицы.
«Нам поставщик поднял цену, объяснил тем, что подорожали корма и содержание птицы. Соответственно, мы тоже цену повысили, а покупателей это отпугнуло», – объясняет владелица мясного магазина
Как считает продавец, к концу лета спрос стабилизируется.
«Сейчас все резко лишились импорта и еще ищут замену. Рано или поздно производители найдут российские корма недорогие и все вернется», – прогнозирует
Обычно летом, по словам Галины, ростовчане покупают меньше птицы, а предпочтение отдают свинине, баранине и «шашлычным наборам».
Ранее RostovGazeta писала о том, что производителям мяса птицы и кроликов в Ростовской области выделили 305 млн рублей.