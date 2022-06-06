В ТПП предсказали судьбу фармацевтических компаний Ростовской области

Что касается компаний, занимающихся оптовой торговлей лекарствами, то в Ростовской области можно назвать десятки компаний, чья выручка составляет от 24 миллионов до нескольких миллиардов рублей ежегодно. Так, например, безусловным лидером рейтинга можно назвать ООО «АЛЕНФАРМА», которое принадлежит Сергею Нефедову. В компании трудятся 84 человека, а ее выручка по итогам 2021 года составила 9,7 миллиарда рублей. В целом за последние пять лет самые низкие показатели выручки зафиксировали в 2019 году на отметке в 8,4 миллиарда рублей. Второе место по уровню доходов в этой категории занимает АО «РОСТОВОБЛФАРМАЦИЯ», которой руководит Иван Рачкован. В 2021 году выручка предприятия с 29-летней историей существования и 291 сотрудником составила более миллиарда рублей, это один из самых высоких показателей за последние пять лет. На третьей строчке рейтинга оказалось ООО «ВОСТОК-ФАРМ», владельцем которой является Александр Дрожко. Компания дала работу 62 сотрудникам, а ее выручка в 2021 году достигла 728,6 миллиона рублей, что меньше уровня заработка, зафиксированного годом раньше.