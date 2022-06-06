В ТПП предсказали судьбу фармацевтических компаний Ростовской области

Posted 6 июня 2022, 08:11
Published 6 июня 2022, 08:11
Modified 11 сентября 2022, 08:56
Updated 11 сентября 2022, 08:56
В ТПП РФ рассказали, что в настоящий момент фармацевтический рынок вступил в период надежного роста. Согласно данным аналитиков по итогам прошлого года, ёмкость рынка составила более двух триллионов рублей без учета препаратов для вакцинации от коронавируса. При этом около 40% заняли госзакупки, а оставшиеся 60% — аптечный рынок. Стоит также упомянуть, что несмотря на текущую геополитическую обстановку ни одна из иностранных компаний не приняла решение в пользу ухода с российского рынка.
«За последнее десятилетие в России построены 60 фармацевтических предприятий, более ста компаний, зарубежных компаний, локализовали своё производство здесь — у нас в России», — рассказал президент ТПП России Сергей Катырин, добавив, что в настоящий момент правительство предпочитает сотрудничать именно с отечественными производителями во время тендеров на поставки лекарств и техники в медучреждения. Катырин отметил, что это сделало отрасль одной из наиболее привлекательных для инвесторов.
Тем временем в Ростовской области в настоящий момент существует более 60 фармацевтических компаний. Большинство из них заняты продажей лекарственных препаратов как оптом, так и в розницу — через аптеки, и всего две компании указали в сфере своей деятельности производство материалов, применяемых в медицинских целях, а одна — фармацевтических субстанций.
Так, например, ООО «Сальская Фармация» занято производством фармацевтических субстанций, оно существует на рынке уже 28 лет, имеет 12 человек в штате, а выручка от продаж составила 11,3 миллиона рублей. ООО НПК «СОКОЛ-ФАРМ», занимающаяся производством медицинских материалов, имеет менее стабильное финансовое положение. Согласно данным сервиса СПАРК у компании довольно высокий индекс финансового риска, который может свидетельствовать о скорой ликвидации или банкротстве. Выручка компании в прошлом году составила более 3,9 миллиона рублей. Наиболее стабильным и крупным оказалось ООО «ФАРМ-СФЕРА», расположенное в Шахтах и существующее на рынке 15 лет. В компании всего 32 человека, но это не мешает ей ежегодно зарабатывать сотни миллионов рублей. Так в 2021 году на производстве и продаже медицинских материалов «ФАРМ-СФЕРА» выручило более 215,9 миллиона рублей, а в 2020 году его доход составил 213 миллионов рублей.
Раньше подобных компаний было как минимум в три раза больше, однако все они закрылись либо по финансовым причинам, либо по решению своего руководства.
Что касается компаний, занимающихся оптовой торговлей лекарствами, то в Ростовской области можно назвать десятки компаний, чья выручка составляет от 24 миллионов до нескольких миллиардов рублей ежегодно. Так, например, безусловным лидером рейтинга можно назвать ООО «АЛЕНФАРМА», которое принадлежит Сергею Нефедову. В компании трудятся 84 человека, а ее выручка по итогам 2021 года составила 9,7 миллиарда рублей. В целом за последние пять лет самые низкие показатели выручки зафиксировали в 2019 году на отметке в 8,4 миллиарда рублей. Второе место по уровню доходов в этой категории занимает АО «РОСТОВОБЛФАРМАЦИЯ», которой руководит Иван Рачкован. В 2021 году выручка предприятия с 29-летней историей существования и 291 сотрудником составила более миллиарда рублей, это один из самых высоких показателей за последние пять лет. На третьей строчке рейтинга оказалось ООО «ВОСТОК-ФАРМ», владельцем которой является Александр Дрожко. Компания дала работу 62 сотрудникам, а ее выручка в 2021 году достигла 728,6 миллиона рублей, что меньше уровня заработка, зафиксированного годом раньше.
Несмотря на впечатляющий уровень доходов фармацевтических компаний, Ростовской области остро не хватает предприятий, занятых именно производством лекарственных препаратов. Последние два предприятия, данные о которых можно найти в открытом доступе, закрылись в 2012 и 2018 году. И если компания ООО ФК «ФИТО МЕДИЦИНА» продержалась на рынке 14 лет, то ООО «РУСДОНФАРМ» продержался чуть больше года.
В ТПП сообщили, что одна из проблем, усложняющих работу подобных компаний — это регистрация препаратов, в частности госпошлины и расходы на изменения регистрационных удостоверений, которые необходимо менять даже тогда, когда поменялся поставщик сырья.
«Сейчас, например, цепочки рвутся, некоторые компоненты перестают нам поставлять какие-то партнёры, надо найти других — это другой производитель в этой цепочке, надо по-новому регистрировать это лекарство. Каждая перерегистрация — это 490 тысяч[прим. редакции: рублей]», — объяснил Сергей Катырин. Он также считает, что в настоящий момент фармацевтический рынок нуждается в упрощении процедур регистрации, а также снижении стоимости пошлин.
Катырин добавил, что с начала эпидемии коронавируса правительство стало уделять фармакологическим производственным компаниям еще больше внимания, например, уже два года в России действует программа займов Фонда развития промышленности. Президент ТПП утверждает, что за эти два года множество предприятий смогли не только увеличить мощности, но и расширить свои производственные возможности.
«За это время[прим.редакции: Фонд развития] поддержали более тысячи проектов на 250 миллиардов рублей», — заявил Сергей Катырин, добавив, что в настоящий момент финансирование также получили свыше 50 проектов в 24 субъектах Российской Федерации.
В ТПП сообщили, что в настоящий момент фармацевтические компании в Ростовской области и других регионах России заняты локализацией производства и выпуском лекарственных препаратов по полному циклу, что позволит в дальнейшем не только осуществить импортозамещение, но также развивать производство собственных уникальных формул и разработок.