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Posted 7 июня 2022, 09:31

Published 7 июня 2022, 09:31

Modified 18 сентября 2022, 15:16

Updated 18 сентября 2022, 15:16

Пациентка с COVID-19 из Ростовского инфекционного центра пожаловалась на скудную еду

Пациентка с COVID-19 из Ростовского инфекционного центра пожаловалась на скудную еду

7 июня 2022, 09:31
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону пациентка новой инфекционной больницы заявила о неудовлетворительном качестве питания, пишет Bloknot-rostov.

По ее словам, в ковидном госпитале дают маленькие порции, а на на вкус еда ужасная. Она добавила, что некоторым даже не достается положенное количество пищи.

«Хочется ругаться матом. Кормят нас три раза в день и отвратительно. Продукты доставляют в пластиковых тарах. Открываешь один лоток, в нем может что-то есть, в другом — практически ничего», — пишет издание со ссылкой на слова пациентки.

Она уточнила, что были случаи, когда пациентам не доставалось сыра. Женщина рассказала о супе, что он представляет из себя воду с небольшим количеством картошки.

«В чаше даже 200 граммов нет при заявленных нормах. Каждому выделяют кусочек хлеб, два кусочка даже не выпросишь», — отметила ростовчанка.

Ранее в Ростовской области житель скоропостижно скончался, поев вяленой рыбы.

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