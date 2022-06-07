Пациентка с COVID-19 из Ростовского инфекционного центра пожаловалась на скудную еду

Posted 7 июня 2022, 09:31
Published 7 июня 2022, 09:31
Modified 18 сентября 2022, 15:16
Updated 18 сентября 2022, 15:16
По ее словам, в ковидном госпитале дают маленькие порции, а на на вкус еда ужасная. Она добавила, что некоторым даже не достается положенное количество пищи.
«Хочется ругаться матом. Кормят нас три раза в день и отвратительно. Продукты доставляют в пластиковых тарах. Открываешь один лоток, в нем может что-то есть, в другом — практически ничего», — пишет издание со ссылкой на слова пациентки.
Она уточнила, что были случаи, когда пациентам не доставалось сыра. Женщина рассказала о супе, что он представляет из себя воду с небольшим количеством картошки.
«В чаше даже 200 граммов нет при заявленных нормах. Каждому выделяют кусочек хлеб, два кусочка даже не выпросишь», — отметила ростовчанка.