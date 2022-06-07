Ростовский эксперт рассказал о буферной зоне на Украине после окончания спецоперации

«Однако любой человек, который более-менее разбирается в политическом устройстве, понимает, что поставленные Россией задачи по денацификации и демилитаризации, внеблоковом статусе и так далее (что и ставится в качестве итогов СВО) никак не возможно решить без смены существующего на Украине про нацистского режима, полностью подконтрольного «коллективному Западу, — считает эксперт. — По моему мнению, киевский режим (такой, как сейчас) должен прекратить свое существование. Однако, постоянные регулярные обстрелы по мирным жителям освобожденных территорий со стороны ВСУ, продолжаются».