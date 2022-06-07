Ростовский эксперт рассказал о буферной зоне на Украине после окончания спецоперации

Posted 7 июня 2022, 13:21
Published 7 июня 2022, 13:21
Modified 1 октября, 15:00
Updated 1 октября, 15:00
По его словам, целесообразно привлекать для этой работы пленных ВСУ. А вот непосредственно на строительстве и благоустройстве смогут трудиться эмигрировавшие в Россию (в том числе — и в Ростовскую область) бывшие граждане Украины.
Спикер отмечает, что делать далеко идущие прогнозы «пока рановато». Для «широкого круга общественности» границы спецоперации на Украине остаются не совсем понятными.
«Однако любой человек, который более-менее разбирается в политическом устройстве, понимает, что поставленные Россией задачи по денацификации и демилитаризации, внеблоковом статусе и так далее (что и ставится в качестве итогов СВО) никак не возможно решить без смены существующего на Украине про нацистского режима, полностью подконтрольного «коллективному Западу, — считает эксперт. — По моему мнению, киевский режим (такой, как сейчас) должен прекратить свое существование. Однако, постоянные регулярные обстрелы по мирным жителям освобожденных территорий со стороны ВСУ, продолжаются».
По мнению политолога, тот самый «коллективный Запад» продолжает поставку все более тяжелой военной техники на Украину и со все более увеличивающейся дальностью поражения.
«Для того, чтобы обстрелы прекратились, необходимо создавать буферную зону. Если же выйти к границам только Донецкой и Луганской областей и на них остановиться, то дальнобойная артиллерия ВСУ продолжит обстрелы территории ЛДНР. Тем более, учитывая последние поставки из США и Европы, теоретически, они смогут бомбить и российские территории. Поэтому необходимо создать такую зону, которая позволит им не добивать до российских территорий», — отмечает Белоконев.
По мнению спикера, чем более дальнобойные средства вооружения Запад будет поставлять на Украину, тем дальше на запад будет уходить граница.
«Не исключаю, что эта „буферная зона“ может пройти и по границам Днепра», — резюмирует собеседник.
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