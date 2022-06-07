В Ростовской области 16077 жителей оставят в июне без электроэнергии из-за долгов

Posted 7 июня 2022, 14:41
Published 7 июня 2022, 14:41
Modified 1 октября, 14:20
Updated 1 октября, 14:20
В настоящий момент долги за неуплату коммунальных услуг по поставке электроснабжения накопили 16077 жителей крупных городов региона. При этом общая сумма долга превысила 69 миллионов рублей. В компании добавили, что большая часть недобросовестных клиентов проживает на территориях Ростова, Азова, Аксая, Батайска, Новочеркасска, Таганрога и Шахт.
В случае, если клиенты не оплатят долг, компания сохраняет за собой право прекратить поставки электричества тем потребителям, чья задолженность в два раза больше действующего норматива потребления.
При этом помимо задолженности отключенным в будущем придется оплатить и стоимость ограничения и возобновления услуги в размере до трех тысяч рублей, пеню, пошлины и часть расходов за взыскание долга через суд.
«Рекомендуем клиентам, имеющим задолженность, успеть передать актуальные показания и погасить долг до повышения тарифов с 1 июля 2022 года», — посоветовали в компании, добавив, что свой долг можно проверить на сайте.
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